Sergio Ramos ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca sezonu. Nowe wieści na temat byłego reprezentant Hiszpanii przekazało Mundo Deportivo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos nie może być pewny swojej przyszłości

Mundo Deportivo przekonuje, że Paris Saint-Germain jest gotowy przedłużyć kontrakt z zawodnikiem, gdy zapewni sobie tytul mistrza Francji

Aktualna umowa 37-latka z klubem z Parc des Princes obowiązuje do końca czerwca 2023 roku

Sergio Ramos w kolejnym sezonie chce grać w Europie

Sergio Ramos trafił do Paris Saint-Germain latem 2021 roku. W klubie z Parc des Princes z powodu kłopotów zdrowotnych zawodnik długo musiał czekać na swoją szansę, ale gdy już wskoczył do składu, to nie schodził poniżej pewnego poziomu.

Ostatnio kibice ekipy z Paryża zaczęli zastanawiać, co dalej z przyszłością zawodnika. Mundo Deportivo przekonuje, że klub wciąż nie złożył piłkarzowi oferty w sprawie nowej umowy. Najpewniej nie zrobi tego aż do momentu, gdy nie zapewni sobie mistrzostwa Ligue 1.

Jasne jest natomiast, że władze PSG są zadowolone z postawy zawodnika. Sergio Ramos jest natomiast świadomy tego, że będzie musiał zgodzić się na obniżkę swojego wynagrodzenia, jeśli będzie chciał kontynuować karierę w ekipie z Francji.

37-latek w tej kampanii wystąpił w 38 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył jedną asystę.

Czytaj więcej: Paris-Saint Germain w kontakcie z gwiazdą Bayeru Leverkusen