Kylian Mbappe z powodu urazu nie wystąpił w meczu reprezentacji Francji z Niemcami

Paris-Saint Germain przekazało, że napastnik wrócił już do treningów z zespołem

Dłuższa absencja czeka Marco Asensio, który podczas zgrupowania kadry Hiszpanii doznał urazu stopy

Mbappe wkrótce w pełni gotowy do gry

Kibice Paris-Saint Germain drżą za każdym razem, kiedy tylko pogarsza się stan fizyczny Kyliana Mbappe. Gwiazdor nie zagrał w ostatnim meczu reprezentacji Francji z powodu kontuzji, a kibice zaczęli mocno martwić się, jak długo potrwa absencja napastnika.

Mistrz Francji przekazał jednak pozytywne wiadomości na temat stanu zdrowia 24-latka. Mbappe wrócił już do treningów z drużyną i wszystko wskazuje na to, że wkrótce wróci on do gry. Jego występ w spotkaniu z OGC Nice stoi jednak pod znakiem zapytania. Luis Enrique prawdopodobnie nie będzie chciał ryzykować.

Dłuższy rozbrat z futbolem czeka Marco Asensio, który również doznał urazu w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Hiszpan może być niedostępny dla sztabu szkoleniowego nawet przez miesiąc.

