Nasser Al Khelaifi słynie z tego, że jest człowiekiem nieustępliwym. Ostatnie doniesienia mediów wskazują na to, że jest on również mściwy. Prezes PSG jest wściekły na Real Madryt za kuszenie Kyliana Mbappe. Planuje wziąć za to odwet i postarać się o wykupienie gwiazd Królewskich.