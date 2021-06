Paris Saint-Germain wciąż nie przedłużyło kontraktu z Kylianem Mbappe, który wygasa już za rok. Od teraz negocjacje z gwiazdą paryskiego zespołu osobiście prowadzić będzie prezes tego klubu Nasser Al-Khelaifi.

Trwają spekulacje odnośnie klubowej przyszłości Kyliana Mbappe

Francuz wciąż nie przedłużył umowy z Paris Saint-Germain, który wygasa za rok

Negocjacje z 22-latkiem prowadzić będzie od teraz prezes paryskiej ekipy

Mbappe priorytetem dla PSG

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwa od bardzo dawna. Francuz jest obiektem zainteresowania czołowych klubów na świecie. W kontekście transferu 22-latka najczęściej wymienia się Real Madryt. Przeprowadzka do stolicy Hiszpanii i gra w zespole Królewskich ma być marzeniem piłkarza, który wciąż nie zakomunikował decyzji odnośnie swojej przyszłości.

Mbappe stale podkreślał, że koncentruje się na najbliższym spotkaniu w klubie, czy w reprezentacji. Teraz nie może jednak użyć tego argumentu, gdyż zakończył sezon. Reprezentacja Francji odpadła bowiem niespodziewanie już w 1/8 finału Euro 2020. Lepsza do Trójkolorowych w rzutach karnych okazała się Szwajcaria. 22-latek rozegrał słaby turniej.

Aktualna umowa Mbappe z PSG jest ważna do końca czerwca przyszłego roku. Drużyna ze stolicy Francji kilkukrotnie składała już zawodnikowi propozycję jej przedłużenia na bardzo komfortowych warunkach. Ten jednak wciąż odmawia związania się z paryżanami na dłużej.

Dotychczasowe negocjacje z Mbappe prowadził dyrektor sportowy PSG – Leonardo. Robił to jednak na tyle nieudolnie, że sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Nasser Al-Khelaifi. Prezes ekipy ze stolicy Francji ma bardzo dobre relacje z 22-latkiem i jego rodziną. Nie zmienia to jednak faktu, że paryżanie są daleko od przekonania Mbappe do pozostania na Parc des Princes.

