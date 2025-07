Finał coraz bliżej, a Real nie spuszcza z tonu. Głos z szatni

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Fran Garcia

Obrońca Realu Madryt o szansach na wygranie Klubowych Mistrzostw Świata

Real Madryt do Stanów Zjednoczonych na klubowy mundial udał z jasnym celem, aby go wygrać. Takie wyzwanie postawił drużynie przede wszystkim prezydent klubu Florentino Perez. Tego typu sukces zapewniłby jednocześnie ekipie z La Liga konkretny zastrzyk gotówki. O szansach na końcowy triumf wypowiedział się natomiast Fran Garcia.

– Myślę, że to zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata nie jest trudne do wyobrażenia, biorąc pod uwagę standardy, których przestrzegamy. Musimy pozostać skoncentrowani i kontynuować postępy, jakie poczyniliśmy, odkąd Xabi Alonso dołączył do drużyny. Nadal pracujemy, stopniowo zmiany w naszej mentalności stają się coraz bardziej widoczne – przekonywał defensor madryckiej ekipy cytowany przez Fifa.com.

Real jak na razie w trakcie turnieju w Stanach Zjednoczonych nie zaznał jeszcze smaku porażki. W pięciu rozegranych spotkaniach zaliczył remis i cztery zwycięstwa. Do półfinału gigant La Liga awansował dzięki wygranej nad Borussią Dortmund (3:2). Wcześniej natomiast wyeliminował Juventus (1:0).

W finale madrycka ekipa zmierzy się z lepszym z pary Fluminense – Chelsea Starcie z udziałem przedstawicieli Premier League i ligi brazylijskiej odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Arena zmagań obu drużyn będzie Meadowlands Stadium, mogący pomieścić ponad 82 tysiące widzów.

