Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood celem transferowym Al-Ahli

Mason Greenwood ma za sobą bardzo trudny życiowy okres. Wychowanek Manchesteru United jednak wrócił do piłki i trafił do Olympique Marsylii. Ten ruch okazał się dla Anglika strzałem w dziesiątkę. Napastnik szybko odbudował swoją karierę i stał się czołowym graczem na francuskich boiskach. Wiele się nawet mówiło o jego transferze do FC Barcelony czy też Manchesteru United.

Tymczasem dowiadujemy się, że Mason Greenwood faktycznie może być bohaterem głośnej przeprowadzki. Serwis „Fichajes” poinformował, że zawodnik Olympique Marsylii może kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej. Angielski napastnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Ahli. Klub miał już nawet złożyć ofertę, która wynosi aż 70 milionów euro.

Przeprowadzka Masona Greenwooda do Al-Ahli może się jednak nie wydarzyć. Anglik świetnie czuje się w Olympique Marsylii oraz samej Francji. Sam klub wiąże przyszłość z 23-latkiem, więc ciężko sobie wyobrazić, że zawodnik trafi do Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja jednak będzie należała do zespołu ze Stade Velodrome.

Mason Greenwood w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w barwach Olympique Marsylii. W tym czasie reprezentant Anglii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także sześć asyst.