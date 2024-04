Nieprawdopodobne trafienie Frankowskiego! Jak on to zrobił? [WIDEO]

Przemysław Frankowski w meczu przeciwko Le Havre zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie. To trafienie reprezentant Polski z pewnością zapamięta jednak na długo.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski trafił do siatki w meczu przeciwko Le Havre

Gol Polaka to ten z gatunku “stadiony świata”

Jest to 3 trafienie reprezentanta Polski w tym sezonie

Ale gol!

RC Lens w ramach rozgrywek francuskiej Ligue 1 podejmuje na własnym stadionie ekipę Le Havre. Wciąż aktualni wicemistrzowie kraju w tym sezonie radzą sobie nieco gorzej, ale nadal mają spore szanse, aby zakończyć tę kampanię na miejscu dającym prawo gry w Lidze Mistrzów. Aktualnie lokują się oni na 6. miejscu w stawce z dorobkiem 42 punktów, zaś rywale są dopiero na pozycji numer 15.

ALEŻ GOL 🇵🇱 PRZEMYSŁAWA FRANKOWSKIEGO! 😱🔥



Polak posłał piłkę za kołnierz bramkarza Le Havre AC! 🎯 Czy Waszym zdaniem to było dośrodkowanie? A może strzał? 🤔 #modafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/JIJMurpX48 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 6, 2024

Niemniej ewentualne zwycięstwo pozwoliłby na wskoczenie – przynajmniej na moment – na piątą lokatę. I choć do 58. minuty meczu tablica wyników wskazywała bezbramkowy remis, to właśnie w tym momencie Przemysław Frankowski wziął sprawy w swoje ręce i pięknym strzałem z dystansu pokonał bramkarza rywali. Reprezentant Polski złożył się do uderzenia z bocznego sektora boiska około 20 metrów od linii bramkowej i być może nawet tzw. centrostrzałem zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie Ligue 1.

