Wyniki 8. kolejki Ligue 1. Montpellier ograło Strasbourg 2:1. Gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w doliczonym czasie gry (gola z karnego zdobył Teji Savanier). Z kolei Lille pokonało Toulouse 2:1. Obecnie Les Dogues mają 13 oczek i tracą sześć punktów do podium. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Emocje na Stade de la Mosson, Lille z kompletem

Montpellier grało u siebie ze Strasbourgiem. Gospodarze do przerwy prowadzili 1:0. Bramkę na gola zamienił Arnaud Nordin, który skorzystał z dośrodkowania z rzutu rożnego (podającym był Teji Savanier). Goście byli w stanie wyrównać, lecz ostatnie słowo należało do klubu ze Stade de la Mosson. W piątej minucie doliczonego czasu gry z karnego nie pomylił się Savanier i to gospodarze triumfowali 2:1. Karol Fila (Strasbourg) nadal jest kontuzjowany.

Lille podejmowało Toulouse. To nie było proste spotkanie dla Les Dogues, ale ostatecznie gospodarze triumfowali 2:1. Ładne gole dla zwycięzców zdobyli zaś Jonathan David oraz Adam Ounas.

Wyniki 8. kolejki

Montpellier – Strasbourg 2:1 (1:0)

Arnaud Nordin (17′), Teji Savanier (90+5′ – karny) – Habib Diallo (85′)

Lille – Toulouse 2:1 (1:0)

Jonathan David (5′), Adam Ounas (53′) – Fares Chaibi (48′)