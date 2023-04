fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Paris Saint-Germain nie zachwyciło w pierwszym po reprezentacyjnej przerwie meczu

Stołeczna ekipa przegrała u siebie z Olympique Lyon (0:1)

Thierry Henry odniósł się do sytuacji związanej z wygwizdaniem Lionela Messiego, przekonując, że powinien wrócić do FC Barcelony

Henry bezwzględny po wygwizdaniu Messiego

Lionel Messi rozegrał cały mecz w barwach Paris Saint-Germain przeciwko Olympique Lyon w niedzielny wieczór. Nie pomógł jednak drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Ekipa Christphe’a Galtiera poniosła piątą porażkę w kampanii. Tymczasem na temat sytuacji związanej z wygwizdaniem Argentyńczyka jednoznacznie wypowiedział się były reprezentant Francji.

– Słuchanie gwizdów na Parc des Princes było krępujące. Nie można wygwizdać jednego z najlepszych zawodników drużyny, który strzelił 13 goli i zaliczył 13 asyst w sezonie – powiedział Thierry Henry w rozmowie z Amazon Prime.

– Chciałbym, żeby zakończył karierę w Barcelonie, w Europie. Nie wiem, jak on to zrobi. Nie podobał mi się sposób, w jaki opuścił Barcę po tym wszystkim, co zrobił… Z miłości do piłki nożnej musi wrócić do Barcelony – uzupełnił były piłkarz.

Czytaj więcej: Galtier po kolejnej porażce PSG: nie obwiniam moich graczy