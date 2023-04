W spotkaniu zamykającym zmagania w 29. kolejce Ligue 1 Paris Saint-Germain na własnym stadionie przegrało z Lyonem. Paryżanie mają tylko sześć punktów przewagi nad Lens i Marsylią. Co po meczu powiedział Christophe Galtier, trener gospodarzy?

PressFocus Na zdjęciu: PSG - Olympique Lyon

PSG zaliczyło przeciętny występ i przegrało z Lyonem

Paryżanie nie zdołali odpowiedzieć na bramkę Bradleya Barcoli

Jak mecz ocenił Christophe Galtier?

PSG. Kolejna porażka w lidze. Galtier: To zdecydowanie za dużo

Paris Saint-Germain w czterech ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach zanotowało tylko jedną wygraną – pozostałe trzy starcia zakończyły się porażkami. Pojedynek z Lyonem to druga z rzędu przegrana na własnym stadionie w Ligue 1. W 56. minucie Gianluigiego Donnarummę pokonał Bradley Barcola, a trafienie 20-letniego napastnika Les Gones okazało się zwycięskie.

Jak występ swoich podopiecznych skomentował Christophe Galtier, szkoleniowiec Paryżan?

– To już ósma porażka w 2023 roku. To zdecydowanie za dużo. Czy jestem zrezygnowany? Nie, będę walczył do końca. Będziemy musieli grać inaczej. Po przerwie może odczuwać zmęczenie, ale musimy zareagować w następnym meczu. Musimy zareagować jak mistrz. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy nie są znużeni tytułami. Porozmawiam o tym z moimi zawodnikami na początku tygodnia. Wszyscy, począwszy od mnie, muszą być świadomi sytuacji i pracy, którą musimy wykonać, aby znów stać się skuteczni.

– Nie zaprzeczam, zmęczenie psychiczne może wystąpić. Ale kiedy chcesz zdobyć tytuły, musisz znacznie więcej zainwestować. Nie obwiniam moich graczy. Ale powrót do wygrywania będzie wymagał dużo więcej osobowości i charakteru.