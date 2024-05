Arka Gdynia – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (30.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia – Odra Opole: typy bukmacherskie

W decydującej fazie sezonu 2023/2024 w lepszej formie jest Odra, która ma lepszy bilans meczów bezpośrednich z Arką. Opolanie baraż zagrają jednak w Gdyni, gdzie nie zdołali ostatnio wygrać. Ponadto w delegacjach piłkarze Odry ulegli Lechii Gdańsk i Górnikowi Łęczna oraz nie potrafili pokonać beniaminka z Warszawy. To sprawia, że większe szanse na zwycięstwo w czwartkowym boju mają jego gospodarze. Spróbują oni zrehabilitować się przed własną publicznością za wypuszczenie bezpośredniego awansu. Moim zdaniem z powodzeniem. Mój typ: wygrana Arki.

Arka Gdynia – Odra Opole: ostatnie wyniki

Piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego mieli Ekstraklasę na wyciągnięcie ręki. Stracili oni jednak punkt w derbowej konfrontacji z Arką, co pozbawiło ich awansu. Ten mogli wywalczyć w ostatniej kolejce, gdy podejmowali u siebie GKS Katowice. Wówczas wystarczyło nie przegrać. To także nie udało się gospodarzom, którzy ulegli rywalowi 0:1 i skończyli fazę zasadniczą na trzeciej lokacie.

Szóste miejsce w Fortuna 1. Liga przypadło Odrze, która w maju zdobyła siedem na dziewięć punktów. Opolanie zremisowali jedynie z Polonią Warszawa. Poza tym wygrali z Wisłą Płock i Zniczem Pruszków, nie tracąc w tych potyczkach nawet gola.

Arka Gdynia – Odra Opole: historia

Fakt, że Odra jest półfinałowym rywalem Arki, nie został przyjęty w Gdyni optymistycznie. Opolanie wygrali bowiem domową bezpośrednią konfrontację. Z kolei w spotkaniu rozgrywanym nad morzem przyjezdni dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale finalnie gospodarze doprowadzili do remisu 2:2.

Arka Gdynia – Odra Opole: kursy bukmacherskie

Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.62. Wysokie zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po kursie 5.00, a nawet 5.25.

Arka Gdynia – Odra Opole: przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Navarro, Milewski, Borecki, Adamczyk, Skóra, Kobacki, Czubak

Odra: Haluch – Szrek, Niziołek, Żemło, Piroch – Mateusz Kamiński, Galan – Antczak, Wojciech Kamiński, Mikinić – Sarmiento

Arka Gdynia – Odra Opole: typ kibiców

Arka Gdynia – Odra Opole: transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – Odra Opole odbędzie się 30 maja 2024 roku. Początek meczu o godzinie 20:30. Transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport 2 oraz na stronie polsatboxgo.pl.

