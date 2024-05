Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Ibrahima Konate łączony z Paris Saint-Germain

Odejście Kyliana Mbappe oznacza, że Paris Saint-Germain przebuduje niemal cały zespół. Luis Enrique chce zbudować silną drużynę, która nie będzie opierała się na geniuszu i talencie tylko jednego zawodnika. Dlatego PSG podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego wzmocni każdą formację – od obrony, aż po atak. Jak poinformował francuski dziennik “L’Equipe”, paryżanom w oko wpadł stoper Liverpoolu – Ibrahima Konate.

Włodarze mistrza Ligue 1 są pod wrażeniem poziomu prezentowanego przez 25-letniego defensora. Niewykluczone więc, że Paris Saint-Germain złoży ofertę za zawodnika, który co ciekawe, urodził się właśnie w Paryżu. Czternastokrotny reprezentant Francji swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał jednak w pobliskim Paris FC, następnie przeprowadził się do FC Sochaux, później trafił do Lipska, by ostatecznie wylądować na Anfield Road.

Ibrahima Konate w barwach Liverpoolu z powodzeniem występuje od lipca 2021 roku. The Reds zapłacili za niego 40 milionów euro, a obecna wartość rynkowa piłkarza wynosi 45 milionów euro. PSG musiałoby się zatem liczyć z wydatkiem podobnej kwoty. Bilans środkowego obrońcy w zakończonym sezonie to 37 meczów oraz 1 asysta.