Piłkarze Realu Madryt zdominowali ranking najbardziej wartościowych piłkarzy

Jude Bellingham od pierwszego meczu dla Realu Madryt pokazał, że jest wart wydanego na niego każdego eurocenta. Po transferze za ponad sto milionów euro z Borussii Dortmund latem ubiegłego roku, Anglik zakończył sezon w La Liga z 19 golami i 6 asystami. Łącznie przyczynił się do zdobycia 35 bramek we wszystkich rozgrywkach dla hiszpańskiego giganta, a jego ostatnim meczem w sezonie będzie finał Ligi Mistrzów przeciwko BVB na Wembley. Na podstawie analizy CIES Football Observatory, wartość transferowa Bellinghama ponad dwukrotnie wzrosła w zaledwie jeden rok, osiągając obecnie oszałamiającą kwotę 236 milionów funtów (280 milionów euro).

Bellingham jest jednym z trzech piłkarzy Realu Madryt, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce rankingu. Jego koledzy z drużyny, Vinicius Junior i Rodrygo, zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Vinicius jest wyceniany na 204,9 milionów funtów, a Rodrygo na około 187,8 milionów funtów.

Między piłkarzami Realu Madryt w rankingu znalazł się zawodnik Manchester City, Erling Haaland. Choć Norweg nie powtórzył swojego rekordowego sezonu, ponownie zdobył tytuł króla strzelców Premier League, zdobywając 27 bramek. Jego wartość transferowa wynosi 217,2 milionów funtów, co daje mu drugie miejsce w rankingu. Kolega Haalanda z drużyny, Phil Foden, zamyka pierwszą piątkę, z szacowaną wartością 173,4 milionów funtów, tuż po otrzymaniu tytułów Zawodnika Sezonu Premier League oraz Piłkarza Roku wg Football Writers Association.

Bundesliga, Serie A i Ligue 1 daleko w tyle

W pierwszej dziesiątce znalazł się również Martin Odegaard z Arsenalu, wyceniany na 115,3 milionów funtów. Natomiast pierwszym zawodnikiem z Bundesligi jest Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen, którego wartość wynosi 113,8 milionów funtów. W top 20 zawodników jest tylko trzech grających w Niemczech, w tym Jamal Musiala z Bayernu Monachium (102 miliony funtów) i Xavi Simons z PSG, grający na wypożyczeniu w RB Lipsk (95 milionów funtów).

W czołówce brakuje z kolei zawodników z Serie A i Ligue 1. Najwyżej wycenianym piłkarzem we francuskiej lidze jest Warren Zaire-Emery z PSG, którego wartość to około 91 milionów funtów, co daje mu 21 miejsce. Z Serie A najwyżej plasuje się Rafael Leao z AC Milan, wyceniany na 85 milionów funtów, co dało mu 31 miejsce.

