fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Paris Saint-Germain rozgląda się za nowym szkoleniowcem

Neymar chce, aby na ławce trenerskiej paryżan zasiadł Luis Enrique

Hiszpan jest także jednym z kandydatów do objęcia Chelsea

Neymar trafi pod skrzydła Enrique?

Niepowodzenie w Lidze Mistrzów, a także przeciętne wyniki w Ligue 1 sprawiły, że władze Paris Saint-Germain są już przekonane o zakończeniu współpracy z Christophem Galtierem. Do zwolnienia może dojść latem lub jeszcze w trakcie sezonu – wszystko zależy od postępów w negocjacjach z jego potencjalnymi następcami.

Problemy francuskiego giganta nie uchodzą uwadze Neymara. Brazylijczyk domaga się zmiany szkoleniowca ma nawet swojego kandydata. Jest nim Luis Enrique, wspólnie z którym święcił triumfy za czasów FC Barcelony.

Brazylijczyk jest typowany do opuszczenia Parc des Princes, choć on sam planuje wypełnić wieloletni kontrakt i zakończyć swoją karierę w obecnej drużynie. Jeśli latem zostanie w Paryżu, będzie miał spory wpływ na wybór nowego szkoleniowca.

Hiszpan znajduje się na liście życzeń Paris Saint-Germain, lecz na jej szczycie jest Julian Nagelsmann. To właśnie on jest faworytem do objęcia posady trenera mistrza Francji. Oba nazwiska łączone są również z Chelsea.

Zobacz również: Brutalne oceny występu Lewandowskiego. “Zdesperowany”. Nawiązano również do jego dokumentu