Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

W powszechnej opinii ekspertów i kibiców, zwycięstwo Leo Messiego w plebiscycie Złotej Piłki magazynu “France Football” było raczej niesprawiedliwie i niezasłużone. Innego zdania jest jednak były szkoleniowiec Argentyńczyka w FC Barcelonie, Pep Guardiola.

Zdaniem Pepa Guardioli Leo Messi zasłużenie wygrał Złotą Piłkę

Argentyńczyk zawsze bowiem prezentował klasę światową

Robert Lewandowski miał nie wygrać, przez bardzo wysoki poziom jego kontrkandydata

Na tym poziomie każdy może wygrać

Leo Messi zdobył Złotą Piłkę za rok 2021, mimo faktu, że w omawianym okresie strzelił aż 21 goli mniej, aniżeli Robert Lewandowski (32, podczas gdy Lewandowski aż 53). Nie mógł też równać się z napastnikiem reprezentacji Polski liczbą trofeów. Podczas gdy Lewy z Bayernem Monachium sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Niemiec, a także klubowe mistrzostwo świata w sezonie 2020/2021, Argentyńczyk na pożegnanie z FC Barcelona wywalczył Puchar Hiszpanii, zaś z reprezentacją triumfował na Copa America. A mimo to elektorzy wskazali właśnie na niego. Większość kibiców i ekspertów krytycznie odnosi się do siódmego zwycięstwa Messiego w plebiscycie “France Football”. Z tego chóru krytyków wyłamał się jednak Pep Guardiola, a więc człowiek, który miał zaszczyt pracować zarówno z Argentyńczykiem (w latach 2008-2012), jak i Polakiem (2013-2016).

– Wygrana Messiego nigdy nie będzie niesprawiedliwa. Jest on bowiem zbyt dobrym piłkarzem. Poza tym jego kolejny triumf ma sprawić, że piłka nożna stanie się jeszcze bardziej rozrywkowym przedsięwzięciem – stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

– A czy Messi zasłużył na to czy nie? Nie jestem od tego, aby to oceniać. Na tym poziomie czwórka czy piątka kandydatów zawsze prezentuje wysoki poziom i w zasadzie każdy z nich może wygrać. Czy byłoby sprawiedliwe, aby wygrał Lewandowski, po tym wszystkim co zrobił w tym sezonie i ile goli strzelił? Oczywiście, że tak. Niemniej, to jest to o czym właśnie mówię – na tym poziomie jest naprawdę wielu zawodników, którzy zasługują na takie wyróżnienia i nagrody – dodał.

