PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi jest absolutnym rekordzistą pod względem liczby zdobytych Złotych Piłek w karierze. Argentyńczyk w poniedziałkowy wieczór po raz siódmy w historii został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w plebiscycie France Football. Czy w przyszłości znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie poprawić to osiągnięcie.

Lionel Messi w poniedziałek sięgnął po siódmą Złotą Piłkę w karierze

Argentyńczyk jest pod tym względem absolutnym rekordzistą

Napastnik PSG uważa, że otrzymał nagrodę przede wszystkim za triumf z reprezentacją Argentyny w Copa America

Messi pokonał Lewandowskiego

Dziennikarze oddający głosy w plebiscycie organizowanym przez France Football już po raz siódmy w historii uznali, że nagroda dla najlepszego piłkarza na świecie należy się Lionelowi Messiego. Żaden inny zawodnik nie może się pochwalić podobnym osiągnięciem.

– Nie wiem, czy ten rekord zostanie kiedykolwiek pobity. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał bić rekordy, ponieważ po to one są. W każdym razem uważam, że zdobycie siedmiu Złotych Piłek jest czymś imponującym. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj w Paryżu i znów walczyć o wszystkie tytuły – powiedział Messi, cytowany przez L’Equipe.

Nagroda za Copa America

Argentyńczyk nie ma wątpliwości, że decydujący wpływ na przyznanie mu nagrody był jego sukces z drużyną narodową podczas tegorocznego Copa America. Dla Messiego był to historyczny triumf w barwach seniorskiej reprezentacji Argentyny.

– Myślę, że dostałem tę nagrodę za to, co udało nam się zrobić z reprezentacją Argentyny na Camp America. Po latach walki i częstych potknięć, w końcu mi się to udało. Jestem również dumny z tego, że jestem pierwszym zawodnikiem, który zdobył tę nagrodę w koszulce PSG. Cieszyłem się widząc moją rodzinę szczęśliwą dziś wieczorem – mówił napastnik.

Pochwały w kierunku Lewandowskiego

Messi już zaraz po ogłoszeniu wyników przyznał, że Robert Lewandowski w ubiegłym roku zasłużył na zdobycie Złotej Piłki. Po zakończeniu gali wyraził również przekonanie, że Polak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i za rok ponownie będzie kandydował do nagrody.

– Uważam, że Robert Lewandowski ma za sobą świetny rok. Z roku na rok się poprawia i pokazuje, jakim jest świetnym napastnikiem, a także, że potrafi zdobywać bramki. W tym roku został wyróżniony jako najlepszy napastnik. Ze względu na to jak prezentuje się na boisku, w przyszłym roku oczywiście ponownie może aspirować do tej nagrody. A dodatkowo gra dla wielkiego klubu – dodał Messi.

