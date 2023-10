Frankowski wysyła sygnał Probierzowi. Kolejna asysta reprezentanta Polski

fot. Imago/LaurentSanson/Panoramic Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski zaliczył asystę w niedzielnym meczu Lens – Lille

Po jego dośrodkowaniu stan rywalizacji wyrównał Deiver Machado

Reprezentant Polski pozostaje w wysokiej formie

Frankowski walczy o pierwszą jedenastkę w kadrze

Kilka dni temu Przemysław Frankowski otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Wielu typuje go do gry w pierwszym składzie na mecze eliminacji. Wahadłowy pozostaje w bardzo dobrej dyspozycji, czego potwierdzeniem był niedzielny występ w Ligue 1.

W 70. minucie Frankowski odegrał bardzo istotną rolę przy bramce wyrównującej. Do tego czasu Lens przegrywało u siebie z Lille 0-1. Reprezentant Polski podłączył się do ofensywy, co okazało się świetną decyzją. Były gracz Jagiellonii precyzyjnie dośrodkował piłkę, z czego skorzystał Deiver Machado, który strzałem głową wpakował ją do siatki.

ALEŻ DOGRAŁ! PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI asystuje przy bramce @RCLens! 😍



Znakomite wieści przed przerwą reprezentacyjną 💪



📺 Mecz RC Lens z Lille możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/J4NybAzCVp pic.twitter.com/lvH0nIzcpB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 8, 2023

Było to ostatnie warte odnotowania zdarzenie w tym meczu. Żadna z drużyn nie zdołała już przechylić szali na swoją korzyść. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1.

