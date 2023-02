PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie będzie dobrze wspominał meczu jego Paris Saint-Germain z Montpellier. Francuz zmarnował dwa rzuty karne i dobitkę, po czym opuścił boisko z kontuzją.

Paris Saint-Germain rozgrywało w środę ligowy mecz w Montpellier

Kylian Mbappe opuścił murawę w pierwszej połowie z powodu kontuzji

Wcześniej Francuz zmarnował dwa rzuty karne i dogodną okazję do dobitki

Koszmarny wieczór Mbappe w Montpellier

Paris Saint-Germain koniecznie potrzebowało dobrego występu na stadionie w Montpellier. Zespół uzbierał zaledwie punkt w dwóch ostatnich meczach ligowych, a piłkarze byli krytykowani przez kibiców i dziennikarzy. Poprowadzić kolegów do przełamania miał Kylian Mbappe. Niestety, reprezentant Francji zanotował jeden z najgorszych występów w swojej karierze.

W 10. minucie arbiter podyktował rzut karny dla paryżan. Do piłki podszedł Mbappe, ale bramkarz obronił jego strzał. Po wideoweryfikacji sędzia zarządził powtórkę “jedenastki”. Tym razem Francuz trafił w słupek. Futbolówka wróciła pod jego nogi, ale on nie był w stanie skierować jej do pustej bramki.

🔥CO TU SIĘ STAŁO?! 😳



Kylian Mbappé nie wykorzystał dwóch rzutów karnych w kilka minut! 😱 Ależ forma bramkarza HSC Montpellier, Benjamina Lecomte!👐🔝Włączcie Eleven Sports 2! 👀 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/tSEEEeFGCh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2023

To nie był koniec złych wieści dla kibiców PSG. W 21. minucie 24-letni gwiazdor opuścił boisko z kontuzją. Przypomnijmy, że za niespełna dwa tygodnie paryżanie podejmą u siebie Bayern Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla swego klubu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 25 bramek i sześć asyst.

Zobacz też: Ter Stegen: oczywiście, że mogę być numerem jeden w reprezentacji.

Paris Saint-Germain Toulouse 1.31 6.75 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2023 21:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin