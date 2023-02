PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen udzielił wywiadu, w którym zabrał głos na temat kontuzji Manuela Neuera oraz rywalizacji ze starszym kolegą o miejsce w bramce reprezentacji Niemiec.

Marc-Andre ter Stegen prezentuje w tym sezonie zjawiskową formę

Z kolei Manuel Neuer złamał nogę i do końca roku pozostanie poza grą

Bramkarz Barcelony wyrażał się z szacunkiem o koledze, ale podkreślił, że jest gotowy do zostania numerem jeden w reprezentacji Niemiec

“Ułatwię selekcjonerowi sprawę, prezentując dobrą formę”

Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie prezentuje fenomenalną dyspozycję. Dowodzi linią defensywną Barcelony, która straciła najmniej bramek spośród wszystkich drużyn czołowych lig Europy. Golkiper od wielu lat znajduje się w czołówce graczy na swojej pozycji – choć kilka poprzednich sezonów miał słabszych – ale nigdy nie wygryzł z bramki reprezentacji Niemiec Manuela Neuera. Po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze bramkarz Bayernu Monachium złamał jednak nogę. Pozostanie poza grą co najmniej do końca sezonu. To idealna okazja dla ter Stegena, by przekonać Hansiego Flicka do zmiany warty.

– Oczywiście, że mogę być numerem jeden reprezentacji. Powtarzam to od lat. To nie znaczy jednak, że nie mogę już być lojalny wobec kolegów. Kevin Trapp rozgrywa znakomity sezon i mam wobec jego umiejętności wielki szacunek. Prawdopodobnie obaj mamy ten sam cel. Najważniejsze jest jednak zachowanie zdrowia. Tak długo, jak gram w klubie, mam bardzo duże szanse na zachowanie bluzy z numerem jeden w kadrze. Ułatwię selekcjonerowi podjęcie decyzji, grając dobrze w najbliższych tygodniach – powiedział ter Stegen. Jednocześnie 30-latek nie chciał komentować okoliczności, w jakich Neuer doznał kontuzji. W niemieckich mediach zarzuca się weteranowi – w najlepszym przypadku – beztroskę. Ostatecznie doznał poważnego urazu, jeżdżąc na nartach. – Nie wiem, co inni gracze mają zapisane w swoich kontraktach. Nie chcę tego komentować. W mojej umowie mam zakaz robienia pewnych rzeczy, na przykład uprawiania sportów ekstremalnych – dodał Niemiec.

Ter Stegen rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach. W 15 z nich zachował czyste konto.

