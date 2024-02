Gianluigi Buffon w trakcie swojej kariery piłkarskiej bronił barw przede wszystkim Parmy, Juventusu i PSG. W jednym z ostatnich wywiadów Włoch powiedział wprost, że nie wie, jak to było możliwe, że ekipa ze stolicy Francji nie wygrała Ligi Mistrzów, mając w składzie takich graczy jak: Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, Thiago silva czy Marquinhos.

PSG w czasie, gdy barw tej ekipy bronił Gianluigi Buffon, wyróżniało się wybitnym składem personalnym

Były reprezentant Włoch w rozmowie z BSMT wprost powiedział, że nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego ekipa z Paryża nie wygrała Ligi Mistrzów

W szeregach paryżan swego czasu atak był oparty między innymi na takich graczach jak Kylian Mbappe czy Neymar

Gianluigi Buffon o PSG

Gianluigi Buffon bronił barw Paris Saint-Germain krótko. W każdym razie miał okazję dzielić szatnie z największymi gwiazdami na świecie, występując w ekipie z Parc des Princes.

– Kiedy przyszedłem do PSG z Juventusu, zobaczyłem w Paryżu kilku świetnych zawodników i pomyślałem: “Mamma Mia, jeśli sprowadzimy tych zawodników do Juventusu, wygramy cztery Ligi Mistrzów z rzędu. Nie wiem, jak to możliwe, że PSG nigdy nie wygrało Ligi Mistrzów z takimi zawodnikami jak: Marquinhos, Silva, Verratti, Neymar i Mbappe – mówił były włoski bramkarz w rozmowie na kanale BSMT cytowanej przez Football Italia.

2 sierpnia 2023 roku Buffon ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Były reprezentant Włoch był wychowankiem Parmy. W szeregach Gialloblu grał w latach 1995-2001. Następnie trafił do Juventusu, gdzie spędził łącznie 17 lat, a następnie zasilił szeregi PSG. Po dwóch latach spędzonych we Francji zawodnik wrócił do Juve, aby na koniec kariery związać się ponownie z Parmą.