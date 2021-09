Przemysław Frankowski zanotował asystę, a jego RC Lens wygrało w Ligue 1 z Girondins Bordeaux 3:2. W pierwszej niedzielnej konfrontacji HSC Montpellier pokonało AS Saint-Etienne 2:0. Zieloni w tej kampanii nie zanotowali jeszcze ani jednej wiktorii. W innych meczach tej kolejki Ligue 1 triumfowali też zawodnicy AC Troyes i Stade de Reims. Po jednym punkcie zdobyli zaś piłkarze Stade Brestois i Angers SCO.

Girondins Bordeaux – RC Lens 2:3

Gospodarze przegrywali do przerwy z RC Lens 0:2. Najpierw Przemysław Frankowski dokładnie dorzucił z lewej strony pola karnego, a jego podanie na gola strzałem głową zamienił Gael Kakuta. Niedługo potem Jonathan Clauss znakomicie dośrodkował z rzutu rożnego. W polu karnym gospodarzy najwyżej wyskoczył Facundo Medina i mieliśmy 2:0.

Ricardo Mangas w 60. minucie nieco zmniejszył straty. Po jego golu gospodarze uwierzyli, że są w stanie zainkasować chociaż jedno oczko. Ich starania zostały nagrodzone. W samej końcówce do wyrównania doprowadził Jean Onana. Ostatnie słowo należało jednak do RC Lens. Rzutu karnego w doliczonym czasie gry nie zmarnował Florian Sotoca. Była to bramka na wagę trzech oczek dla gości.

HSC Montpellier – AS Saint-Etienne 2:0

HSC Montpellier po pierwszej części gry prowadziło z AS Saint-Etienne 1:0. Jedynego gola zdobył celnym uderzeniem przy słupku Stephy Mavididi, któremu dograł Teji Savanier. Na 2:0 podwyższył Valere Germain, który skorzystał z centry Mavididiego. Był to ostatni gol w niedzielne popołudnie na Stade de la Mosson.

Stade Brestois – Angers SCO 1:1

Od pierwszych minut w meczu Stade Brestois – Angers SCO nie brakowało dobrych sytuacji. Rezultat mógł ulec zmianie po lobie Francka Honorata, ale skutecznie interweniował bramkarz rywali. Kilka minut potem Paul Bernardoni po raz kolejny poradził sobie z groźną próbą Honorata.

Gospodarze objęli prowadzenie po godzinie gry, ponieważ z karnego nie pomylił się Romain Faivre. Wyrównał, także skutecznie egzekwując jedenastkę, Thomas Mangani. Więcej goli nie padło i mecz zakończył się remisem 1:1.

FC Metz – AC Troyes 0:2

FC Metz po pierwszych 45. minutach gry remisowało z AC Troyes 0:0. Gospodarze mogli prowadzić po kwadransie, ale świetnej sytuacji nie wykorzystał Pape Sarr. Worek z golami otworzył się po przerwie. Xavier Chavalerin podał do Gersona Rodriguesa, który bez zastanowienia huknął z woleja pod poprzeczkę.

Na kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry gola zapisał na swoim koncie Chavalerin. Finalnie beniaminek pokonał zatem FC Metz 2:0.

Stade Rennais – Stade de Reims 0:2

Stade Rennais przegrywało z graczami Stade de Reims od 26. minuty. Ilan Kebbal sprytnie wycofał do Hugo Ekitike, a ten strzałem z pierwszej piłki zdobył gola dla gości.

W 67. minucie było 2:0. Ndri Koffi cudownie przymierzył w kierunku dalszego słupka i goście byli znacznie bliżej zainkasowania kompletu oczek. Więcej bramek nie padło i przyjezdni triumfowali 2:0.