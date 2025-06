Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal oraz Mikel Merino

Reprezentacja Hiszpanii pokonuje Francję w półfinale Ligi Narodów

W czwartkowy wieczór doszło do drugiego półfinałowego starcia Ligi Narodów. A w nim reprezentacja Hiszpanii podejmowała Francję. Dzień wcześniej poznaliśmy pierwszego półfinalistę, którym okazała się Portugalia. Mistrzowie Europy z 2016 roku pokonali Niemców rezultatem 2:1. Spotkanie La Furia Roja z Tójkolorowymi odbywało się na obiekcie VfB Stuttgart.

Rywalizacja od pierwszych minut stała na wysokim poziomie. Jednak to reprezentacja Hiszpanii w zdecydowanie lepszych nastrojach schodziła przerwę. Strzelanie już w 22. minucie rozpoczął Nico Williams. Chwilę później podopieczni Luisa De La Fuente mieli już dwubramkową przewagę, po tym jak do protokołu wpisał się Mikel Merino. Francuzi nie byli w stanie odpowiedzieć i to mistrzowie Europy schodzili na przerwę na prowadzeniu.

Hiszpania prowadzi już 2:0 z Francją ❗️



Ta akcja? Po prostu CUDO 😍



🔴 📲 OGLĄDAJ #ESPFRA ▶️ https://t.co/dJOAopoVlZ pic.twitter.com/R3g0hWw009 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 5, 2025

W drugiej odsłonie rozwiązał się worek z bramkami. W 54. minucie z rzutu karnego do siatki trafił Lamine Yamal. A dosłownie minutę później rezultat rywalizacji podwyższył Pedri. Francja jednak szybko odpowiedziała, po tym jak z 11. metrów Kylian Mbappe wpakował futbolówkę do bramki.

Kylian Mbappe z bramką dla Francji… 🇫🇷



Hiszpania jest jednak dzisiaj w niebywałej formie. Na tablicy wyników 5:1 ⚽️



🔴 📲 OGLĄDAJ #ESPFRA ▶️ https://t.co/dJOAopoVlZ pic.twitter.com/egM5B6rdkj — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 5, 2025

To nie był koniec emocji w tym spotkaniu. Do siatki bowiem trafiali jeszcze Lamine Yamal, Rayan Cherki, Dani Vivian, który wpakował piłkę do własnej bramki, a także Randal Kolo Muani. Przewaga Hiszpanów była aż nadto widoczna i w końcowych minutach uwidoczniło się rozluźnienie w ich szeregach. Jednak wystarczyło to, aby dołączyć do Portugalii i zameldować się w finale Ligi Narodów. Spotkanie o trofeum odbędzie się już w najbliższą niedzielę.

Hiszpania – Francja 5:4

Williams (22′), Merino (25′), Yamal (54′, 67′), Pedri (55′) – Mbappe (59′), Cherki (79′), Vivian samobój (83′), Kolo Muani (90+4′)