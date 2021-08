UEFA podała trzech finalistów w walce o nagrodę dla Piłkarza Roku UEFA. Powalczą o nią Kevin De Bruyne, Jorginho oraz N’Golo Kante. Robert Lewandowski zajął piąte miejsce za Lionelem Messim.

Robert Lewandowski nie dostanie po raz drugi z rzędu nagrody dla Piłkarza Roku UEFA

W finałowej trójce znaleźli się Kevin De Bruyne, Jorginho oraz N’Golo Kante

Zdobywcę nagrody poznamy za tydzień, 26 sierpnia

Piłkarz Roku UEFA – Lewandowski nie obroni tytułu

UEFA podała listę finalistów nagrody dedykowanej dla najlepszego zawodnika minionego sezonu. Tytuł ten bronił Robert Lewandowski, który w 2020 roku zdeklasował konkurencję. Polak, pomimo fenomenalnego pod względem indywidualnym sezonu, nie dostanie tej nagrody po raz drugi z rzędu. W finałowej trójce znaleźli się wyłącznie zawodnicy, którzy wystąpili w ostatnim finale Ligi Mistrzów. Bayern Monachium pożegnał się z tymi rozgrywkami już na etapie ćwierćfinału.

De Bruyne, Jorginho i Kante w walce o prestiżową nagrodę

Pierwszym z nominowanych jest Kevin De Bruyne. Belg w poprzedniej edycji zajął drugie miejsce za Lewandowskim. UEFA swój wybór tłumaczy tak, że “pomocnik zainspirował Manchester City do odzyskania tytułu Premier League oraz do awansu do finału Ligi Mistrzów, z którego wykluczyła go kontuzja”. 30-latek rozegrał w zeszłej kampanii 40 spotkań dla Obywateli. Zanotował w nich dziesięć bramek i 18 asyst. Wraz z reprezentacją Belgii dotarł do ćwierćfinału Euro 2020.

✨ NOMINEES: 2020/21 Men's Player of the Year ✨



🇧🇪 De Bruyne

🇲🇫 Kanté

🇮🇹 Jorginho



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2021

Pozostali dwaj finaliści to zawodnicy Chelsea. The Blues dość niespodziewanie sięgnęli po puchar Ligi Mistrzów. Drugą linią zespołu Thomasa Tuchela dowodzili Jorginho oraz N’Golo Kante i to właśnie oni staną przed szansą sięgnięcia po tytuł Piłkarza Roku UEFA. Po stronie Jorginho należy odnotować także sięgnięcie po mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch. Kante i jego reprezentacja Francji odpadli z turnieju już w 1/8 finału.

Sposób decydowania o przyznaniu nagrody

Głosy w ramach plebiscytu oddali trenerzy reprezentacji biorących udział w mistrzostwach Europy, a także 80 szkoleniowców zespołów występujących w zeszłym sezonie w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. Ponadto swój głos wyraziło 55 dziennikarzy zrzeszonych w grupie European Sports Media. Każdy z jurorów głosował na trzech graczy. Pierwszy wybrany przez jurora zawodnik otrzymywał pięć punktów, drugi trzy, a trzeci jeden.

Zdobywcę nagrody dla Piłkarza Roku UEFA 2020/2021 poznamy w czwartek 26 sierpnia podczas losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Miejsca 4-10 plebiscytu na najlepszego Piłkarza Roku UEFA:

4. Lionel Messi (Barcelona, PSG i reprezentacja Argentyny) – 148 punktów

5. Robert Lewandowski (Bayern Monachium i reprezentacja Polski) – 140 punktów

6. Gianluigi Donnarumma (AC Milan, PSG i reprezentacja Włoch) – 49 punktów

7. Kylian Mbappe (PSG i reprezentacja Francji) – 31 punktów

8. Raheem Sterling (Manchester City i reprezentacja Anglii) – 18 punktów

9. Cristiano Ronaldo (Juventus i reprezentacja Portugalii) – 16 punktów

10. Erling Haaland (Borussia Dortmund i reprezentacja Norwegii) – 15 punktów