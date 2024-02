Trener Realu Sociedad stanowczo przed PSG. “Możecie zapytać graczy”

IMAGO / Alex Carreras Na zdjęciu: Imanol Alguacil

Real Sociedad zagra z PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Baskowie wygrali swoją grupę, ale nie uniknęli trudnego rywala

Trener Imanol Alguacil wygląda na pewnego siebie

Real Sociedad kontra PSG. Alguacil pewny siebie

Real Sociedad sprawił sporą niespodziankę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zajmując 1. miejsce przed Interem, Benficą i Salzburgiem. Baskowie mogą czuć małe rozczarowanie, bo teoretycznie powinni otrzymać łatwiejszego rywala w fazie pucharowej. Tymczasem w środowy wieczór zmierzą się z PSG.

Imanol Alguacil, trener Realu Sociedad, został zapytany m.in. o to, jak powstrzymać Kyliana Mbappe. Szkoleniowiec odpowiedział z wielką stanowczością, zwracając uwagę na cały zespół PSG.

– Mbappé to jeden z najlepszych graczy na świecie. Potrafi pozbyć się 4 zawodników, znaleźć miejsce, stworzyć okazje do zdobycia punktów. Ale to, co mnie charakteryzuje, o czym możecie zapytać graczy, to to, że nigdy nie przygotowuję meczu pod jednego zawodnika, w tym przypadku Mbappé. Mają świetnego trenera, świetny zespół, a Mbappé to ogromny zawodnik w środku ogromnej drużyny. Ale to nie tylko on. Jeśli chcemy wygrać, musimy zagrać możliwie najlepszy mecz – ocenił.