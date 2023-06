Na konferencji prasowej przed spotkaniem Manchester City - Inter w finale Ligi Mistrzów nie zabrakło także tematów "pozaboiskowych". Szkoleniowiec Obywateli, Pep Guardiola, zwrócił się do trybun. Hiszpan miał specjalną prośbę do fanów.

Manchester City – Inter to sobotnie starcie finału Ligi Mistrzów

Działania europejskiej federacji piłkarskiej nie wzbudzają sympatii trybun, a kibice Obywateli regularnie wygwizdują hymn elitarnych rozgrywek

Pep Guardiola wystosował szczególny apel do fanów obu ekip

City – Inter. Guardiola zwraca się do kibiców

Pep Guardiola zaapelował przede wszystkim do kibiców Manchesteru City i poprosił ich, aby “świętowali” udział w finale Ligi Mistrzów i nie wygwizdywali przedmeczowego hymnu rozgrywek. Fani Obywateli w ostatnich latach w ten sposób regularnie wyrażali dezaprobatę wobec działań UEFA.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Hiszpan zwrócił się zarówno do sympatyków The Citizens, jak i do fanów Nerazzurrich:

– Kibice Interu, kibice City, to dzień, w którym trzeba być szczęśliwym. Świętować obecność tutaj. Koniec z oglądaniem się za siebie – to, co stało się w przeszłości, to już przeszłość.

– To niesamowity turniej. UEFA odpowiada za organizację, a my bezwarunkowo popieramy to, co robią w tej materii. Nie zamierzamy znowu gwizdać, zamierzamy dobrze się bawić.”