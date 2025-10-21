PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (FC Barcelona - Girona FC)

Barcelona – Olympiakos: jaki skład wybrał Flick?

Przed nami kolejna odsłona rywalizacji w Lidze Mistrzów. Trzecia seria zmagań rozpocznie się od spotkań Barcelona – Olympiakos i Kajrat Ałmaty – Pafos. Te mecze wystartują o godzinie 18.45. Zdecydowanie większe emocje wzbudza pojedynek na Estadi Olímpic Lluís Companys, gdzie zmierzą się półfinalista poprzedniej edycji i mistrz Grecji.

Faworytem starcia w stolicy Katalonii jest oczywiście Blaugrana, która przystąpi do tego meczu poważnie osłabiona. Hansi Flick nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Andreas Christensen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha i Robert Lewandowski. Niemiecki szkoleniowiec musiał wprowadzić kilka zmian w wyjściowej jedenastce.

Mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Frenkie de Jong, który w ostatnich siedmiu spotkaniach meldował się w podstawowym składzie. Natomiast od pierwszych minut na boisku pojawi się Dro.

Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde – Marc Casado, Pedri, Fermin Lopez – Dro, Marcus Rahsford, Lamine Yamal

Olympiakos: Tzolakis – Ortega, Pirola, Retsos, Costinha – Garcia, Chiquinho, Hezze – Podence, El Kaabi, Martins