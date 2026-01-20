Real Madryt - AS Monaco to spotkanie 7. kolejki Ligi Mistrzów. Faworytem tego pojedynku są Królewscy. Znamy oficjalne składy na mecz na Estadio Santiago Bernabeu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Levante UD)

Real Madryt kontra Monaco bez siedmiu graczy

Alvaro Arbeloa, który zastąpił Xabiego Alonso, fatalnie rozpoczął swoją przygodę z pierwszą drużyną Królewskich. W jego debiucie Real Madryt przegrał z Albacete i odpadł z Pucharu Hiszpanii. Trzy dni później Los Blancos pokonali Levante w La Liga, a teraz czeka ich pojedynek z Monaco w Lidze Mistrzów.

Do starcia z ekipą z Księstwa Real przystępuje bez aż siedmiu zawodników. Trent Aleander Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo i Antonio Rudiger walczą z urazami, Alvaro Carreras pauzuje z nadmiarową liczbę kartek, natomiast Brahim Diaz dopiero w niedzielę zakończył zmagania w Pucharze Narodów Afryki.

Arbeloa zdecydował się postawić na defensywę złożoną z Camavingi, Huijsena, Asencio i Valverde. W pomocy obejrzymy Bellinghama, Tchouameniego i Gulera, z kolei pierwszą linię stworzą Vinicius, Mbappe i Mastantuono.

Real Madryt – AS Monaco: oficjalne składy

Real Madryt: Thibaut Courtois – Eduardo Camavinga, Dean Huijsen, Raul Asencio, Federico Valverde – Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arde Guler – Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Franco Mastantuono

AS Monaco: Philipp Köhn – Caio Henrique, Eric Dier, Thilo Kehrer, Vanderson – Jordan Teze, Ansu Fati, Denis Zakaria – Aleksandr Gołowin, Folarin Balogun, Maghnes Akliouche

