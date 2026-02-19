Simeone reaguje. Tak opisał rywala Atletico

08:21, 19. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Atletico

Atletico tylko zremisowało z Club Brugge w pierwszym meczu 1/16 Ligi Mistrzów. Chociaż Rojiblancos roztrwonili dwubramkową przewagę, to Diego Simeone nie widzi powodów do zmartwień.

Diego Simeone (Club Brugge - Atletico Madryt)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone (Club Brugge - Atletico Madryt)

Atletico „tylko” remisuje. Simeone innego zdania

Od 2:0 poprzez 3:2 aż do remisu 3:3 – Atletico miało ogromną szansę na zwycięstwo z Club Brugge, ale nie zdołało utrzymać korzystnego wyniku. Madrytczycy po pierwszej połowie prowadzili dwoma bramkami, a jeszcze w 88. minucie byli o krok od wygranej, jednak zabrakło im koncentracji. Mimo tego Diego Simeone nie jest rozczarowany postawą swoich podopiecznych.

– Tak właśnie wyobrażaliśmy sobie to spotkanie. To drużyna, która prezentuje najbardziej intensywny futbol w Lidze Mistrzów. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Pierwsza połowa była pod naszą kontrolą i mogliśmy strzelić jeszcze dwa gole. Natomiast po zmianie stron rywale wrócili do gry – zaczął szkoleniowiec ekipy z Madrytu. – Mecz trwa 90 minut, a nie 45. Wszystko idzie w parze z tym, co się dzieje. Dobrze zareagowaliśmy na ich dwa gole. Mój zespół skutecznie walczył z przeciwnikiem, który nie jest łatwy do pokonania – dodał opiekun Rojiblancos.

– Jeśli mecz zakończyłby się w pierwszej połowie i tak to postrzegamy, to tak, zasłużyliśmy na zwycięstwo. Jednak spojrzymy na cały pojedynek, to remis jest sprawiedliwy, obie drużyny miały swoje sytuacje i wykorzystały je. Rewanż odbędzie się u nas i mamy nadzieję na świetne widowisko – zakończył Simeone.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź