Real Madryt - Manchester City to hitowe spotkanie pierwszej odsłony dwumeczu w 1/8 finale Ligi Mistrzów. Znamy oficjalne składy obu ekip na starcie na Santiago Bernabeu.

Erling Haaland i Antonio Rudiger (Real Madryt - Manchester City)
Real Madryt – Manchester City: Arbeloa z problemami, Guardiola w komfortowej sytuacji

W hitowym pojedynku na Estadio Santiago Bernabeu dojdzie do starcia Real Madryt – Manchester City. Faworyt? W ostatniej bezpośredniej potyczce triumfowali Obywatele, którzy w stolicy Hiszpanii wygrali 2:1. Gospodarze dzisiejszej rywalizacji przystępują do tego meczu potężnie osłabieni, co tylko zwiększa szanse ekipy z Premier League.

Alvaro Arbeloa nie może skorzystać z takich graczy, jak Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo czy Alvaro Carreras. Ofensywę Los Blancos w starciu z City tworzy właściwie tylko Vinicius Junior. Brazylijczyk oczywiście wybiegnie w wyjściowej jedenastce.

Z kolei Pep Guardiola miał niemal pełny komfort wyboru. Hiszpan musi radzić sobie bez wyłącznie Josko Gvardiola, Mateo Kovacicia i Rico Levisa, którzy od dłuższego czasu zmagają się z kontuzjami.

Real Madryt – Manchester City: oficjalne składy

Real Madryt: Thibaut Courtois – Ferland Mendy, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander Arnold – Thiago Pitarch, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Brahim Diaz – Vinicius Junior

Manchester City: Donnarumma – Nico O’Reilly, Abdukodir Chusanow, Ruben Dias, Marc Guéhi – Jeremy Doku, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Antoine Semenyo, Erling Haaland

