Real Madryt zdemolował Monaco. Królewscy nie dali żadnych szans ekipie z Księstwa w starciu 7. kolejki Ligi Mistrzów. Bohaterami gospodarzy byli Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe - Vinicius Junior (Real Madryt - Monaco)

Real rozbił Monaco. Mbappe i Vinicius bohaterami

Alvaro Arbeloa zaczął pracę na Santiago Bernabeu od sensacyjnej porażki z Albacete w Pucharze Króla. Jednak już trzy dni później Real Madryt pokonał Levante, co nieco poprawiło nastroje szatni. Kolejnym rywalem Królewskich było Monaco.

Już w 5. minucie Kylian Mbappe otrzymał podanie od Federico Valverde i strzałem bez przyjęcia pokonał Philippa Köhna. W 26. minucie reprezentant Francji cieszył się z drugiego gola – tym razem dogrywał mu Vinicius Junior.

𝐁𝐀𝐉𝐄𝐂𝐙𝐍𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐔 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓! 😍 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ✌️⚽



Królewscy prowadzą 2:0 z AS Monaco!



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/tO0f5zTcLm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 20, 2026

Po zmianie stron Real nie zwolnił tempa. W 55. minucie Franco Mastantuono skorzystał z asysty Brazylijczyka, a już cztery minuty później Los Blancos prowadzili 4:0. Samobójcze trafienie zanotował Thilo Kehrer, który przeciął płaską wrzutkę Vinicusa. W 63. minucie 25-latek do trzech asyst dopisał gola. Köhn nie miał nic do powiedzenia po uderzeniu w samo okienko.

Monaco odpowiedziało dopiero w 72. minucie za sprawą Jordana Teze. Jednak ekipa z Księstwa nie poszła za ciosem i w 80. minucie madrytczycy znowu znaleźli drogę do jej bramki. Jude Bellingham po efektownym dryblingu minął Köhna i ustalił wynik na 6:1.

Po siedmiu kolejkach Real ma na koncie 15 punktów, natomiast Monaco do tej pory zgromadziło dziewięć oczek. Królewscy, przynajmniej na chwilę, awansowali na drugie miejsce w tabeli LM.

Real Madryt – Monaco 6:1 (2:0)

Mbappe 5′, 26′, Mastantuono 51′, Kehrer 55′ (sam.), Vinicius Junior 63′, Bellingham 80′ – Teze 72′