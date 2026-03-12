Piłkarz Chelsea pod lupą UEFA. Grozi mu zawieszenie!

16:31, 12. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  UEFA

Chelsea przegrała z Paris Saint-Germain, a na dodatek może stracić podstawowego zawodnika. Pedro Neto znalazł się pod lupa UEFA w związku z niesportowym zachowaniem.

Pedro Neto (Paris Saint-Germain - Chelsea)
Obserwuj nas w
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto (Paris Saint-Germain - Chelsea)

Chelsea w rewanżu bez Pedro Neto?

Podopieczni Liama Roeniora dwukrotnie odrabiali straty, ale ostatecznie nie zdało się to na wiele. Chelsea w starciu z Paris Saint-Germain zdobyła tylko dwie bramki, a straciła aż pięć. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że w rewanżu na Stamford Bridge The Blues będą musieli radzić sobie bez Pedro Neto.

W drugiej połowie rywalizacji na Parc des Princes reprezentant Portugalii odepchnął chłopca do podawania piłek, który próbował opóźnić wznowienie gry. 26-latek nie utrzymał nerwów na wodzy i – chociaż nie otrzymał kartki – to i tak może spodziewać się kary.

UEFA reaguje. Chelsea może stracić Neto

UEFA informuje, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne ws. Neto. Dotyczy ono niesportowego zachowania. Zgodnie z artykułem 15 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA napastnikowi Chelsea grozi przynajmniej jednomeczowe zawieszenie.

Sam Neto wypowiedział się na temat wspomnianej sytuacji. – Dałem mu swoją koszulkę. Bardzo mi przykro. Czułem, że muszę go przeprosić. Mój francuski nie jest zbyt dobry, a Vitinha podszedł i powiedział mu, że nie jestem taki. Na koniec (chłopiec do podawania piłek) roześmiał się, a ja dałem mu swoją koszulkę i przeprosiłem jakieś 35 razy. Widział, co się stało i był zadowolony z sytuacji – przyznał zawodnik The Blues, cytowany przez TNT Sports.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź