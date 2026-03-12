Piłkarz Chelsea pod lupą UEFA. Grozi mu zawieszenie!

Chelsea w rewanżu bez Pedro Neto?
Podopieczni Liama Roeniora dwukrotnie odrabiali straty, ale ostatecznie nie zdało się to na wiele. Chelsea w starciu z Paris Saint-Germain zdobyła tylko dwie bramki, a straciła aż pięć. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że w rewanżu na Stamford Bridge The Blues będą musieli radzić sobie bez Pedro Neto.
W drugiej połowie rywalizacji na Parc des Princes reprezentant Portugalii odepchnął chłopca do podawania piłek, który próbował opóźnić wznowienie gry. 26-latek nie utrzymał nerwów na wodzy i – chociaż nie otrzymał kartki – to i tak może spodziewać się kary.
UEFA reaguje. Chelsea może stracić Neto
UEFA informuje, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne ws. Neto. Dotyczy ono niesportowego zachowania. Zgodnie z artykułem 15 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA napastnikowi Chelsea grozi przynajmniej jednomeczowe zawieszenie.
Sam Neto wypowiedział się na temat wspomnianej sytuacji. – Dałem mu swoją koszulkę. Bardzo mi przykro. Czułem, że muszę go przeprosić. Mój francuski nie jest zbyt dobry, a Vitinha podszedł i powiedział mu, że nie jestem taki. Na koniec (chłopiec do podawania piłek) roześmiał się, a ja dałem mu swoją koszulkę i przeprosiłem jakieś 35 razy. Widział, co się stało i był zadowolony z sytuacji – przyznał zawodnik The Blues, cytowany przez TNT Sports.