Piłkarz Chelsea pod lupą UEFA. Grozi mu zawieszenie!

Chelsea przegrała z Paris Saint-Germain, a na dodatek może stracić podstawowego zawodnika. Pedro Neto znalazł się pod lupa UEFA w związku z niesportowym zachowaniem.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto (Paris Saint-Germain - Chelsea)

Chelsea w rewanżu bez Pedro Neto?

Podopieczni Liama Roeniora dwukrotnie odrabiali straty, ale ostatecznie nie zdało się to na wiele. Chelsea w starciu z Paris Saint-Germain zdobyła tylko dwie bramki, a straciła aż pięć. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że w rewanżu na Stamford Bridge The Blues będą musieli radzić sobie bez Pedro Neto.

W drugiej połowie rywalizacji na Parc des Princes reprezentant Portugalii odepchnął chłopca do podawania piłek, który próbował opóźnić wznowienie gry. 26-latek nie utrzymał nerwów na wodzy i – chociaż nie otrzymał kartki – to i tak może spodziewać się kary.

UEFA reaguje. Chelsea może stracić Neto

UEFA informuje, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne ws. Neto. Dotyczy ono niesportowego zachowania. Zgodnie z artykułem 15 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA napastnikowi Chelsea grozi przynajmniej jednomeczowe zawieszenie.

Sam Neto wypowiedział się na temat wspomnianej sytuacji. – Dałem mu swoją koszulkę. Bardzo mi przykro. Czułem, że muszę go przeprosić. Mój francuski nie jest zbyt dobry, a Vitinha podszedł i powiedział mu, że nie jestem taki. Na koniec (chłopiec do podawania piłek) roześmiał się, a ja dałem mu swoją koszulkę i przeprosiłem jakieś 35 razy. Widział, co się stało i był zadowolony z sytuacji – przyznał zawodnik The Blues, cytowany przez TNT Sports.