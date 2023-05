PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Już w środę o godzinie 21:00 rozpocznie się rewanżowe spotkanie pomiędzy Manchesterem City i Realem Madryt

Pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1

Znamy już składy na rewanż, który odbędzie się na Etihad Stadium

Manchester City – Real Madryt: znamy składy!

We wtorek Inter Mediolan awansował do tegorocznego finału Ligi Mistrzów. Manchester City oraz Real Madryt zawalczą zaś w środę o dołączenie do Nerazzurrich. Poznaliśmy już składy na rewanżowe spotkanie półfinałowe na Etihad Stadium. Przypomnijmy, że na Santiago Bernabeu padł remis 1:1.

Pep Guardiola postawił na najmocniejszą jedenastkę. W bramce stanie Ederson. Przed nim ujrzymy Manuela Akanjiego, Johna Stonesa, Rubena Diasa i Kyle’a Walkera. Drugą linię ponownie stworzą Rodri, Ilkay Guendogan i Kevin De Bruyne. Z kolei w ataku Erlinga Haalanda oskrzydlać będą Jack Grealish oraz Bernardo Silva.

Your City XI 🙌



XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/V1GZQTL3vn — Manchester City (@ManCity) May 17, 2023

Między słupkami Realu Madryt stanie Thibaut Courtois. W obronie zobaczymy Daniego Carvajala, Davida Alabę, Eduardo Camavingę oraz Edera Militao. Brazylijczyk ostatecznie wydaje się Ancelottiemu lepszym wyborem, niż będący ostatnio w dobrej formie Antonio Ruediger. Wyżej zagrają Toni Kroos, Luka Modrić i Fede Valverde, zaś w ataku wystąpią Vinicius, Karim Benzema oraz Rodrygo.

Wyjściowe składy na mecz Manchester City – Real Madryt:

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Stones, Akanji – Rodri, Guendogan, De Bruyne – Silva, Haaland, Grealish

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Kroos, Modrić, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Początek starcia o godzinie 21:00.

Manchester City Real Madryt 1.60 4.50 5.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 maja 2023 19:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin