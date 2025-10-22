ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Eintracht Frankfurt - FC Liverpool

Liga Mistrzów: we wtorek 43, w środę 28

Środa w 3. serii zmagań Ligi Mistrzów rozpoczęła się od spotkań Athletic Bilbao – Karabach Agdam i Galatasaray – Bodo/Glimt. W obu meczach lepsi okazali się gospodarze i oba pojedynki zakończyły się wynikiem 3:1. Na San Mames zaprezentował się Mateusz Kochalski. Polski golkiper trzykrotnie sięgał do siatki.

Tylko w dwóch starciach nie oglądaliśmy goli. Atalanta bezbrakowo zremisowała ze Slavią Praga, a Monaco podzieliło się punktami z Tottenhamem. W jednym i to hitowym spotkaniu kibice tylko raz poderwali się z miejsc. Real Madryt skromnie pokonał Juventus. Zwycięstwo Królewskim zapewnił Jude Bellingham.

Sześć trafień w Londynie i sześć trafień we Frankfurcie – fani zgromadzeni na trybunach Stamford Bridge i Deutsche Bank Park byli świadkami festiwali strzeleckich. Chelsea rozbiła Ajax 5:1 i w takim samym stosunku Liverpool wygrał z Eintrachtem. Natomiast Sporting zdołał odwrócić losy potyczki z Marsylią i sięgnął po zwycięstwo 2:1.

Wyniki środowych spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów: