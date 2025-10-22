Liga Mistrzów: we wtorek 43, w środę 28
Środa w 3. serii zmagań Ligi Mistrzów rozpoczęła się od spotkań Athletic Bilbao – Karabach Agdam i Galatasaray – Bodo/Glimt. W obu meczach lepsi okazali się gospodarze i oba pojedynki zakończyły się wynikiem 3:1. Na San Mames zaprezentował się Mateusz Kochalski. Polski golkiper trzykrotnie sięgał do siatki.
Tylko w dwóch starciach nie oglądaliśmy goli. Atalanta bezbrakowo zremisowała ze Slavią Praga, a Monaco podzieliło się punktami z Tottenhamem. W jednym i to hitowym spotkaniu kibice tylko raz poderwali się z miejsc. Real Madryt skromnie pokonał Juventus. Zwycięstwo Królewskim zapewnił Jude Bellingham.
Sześć trafień w Londynie i sześć trafień we Frankfurcie – fani zgromadzeni na trybunach Stamford Bridge i Deutsche Bank Park byli świadkami festiwali strzeleckich. Chelsea rozbiła Ajax 5:1 i w takim samym stosunku Liverpool wygrał z Eintrachtem. Natomiast Sporting zdołał odwrócić losy potyczki z Marsylią i sięgnął po zwycięstwo 2:1.
Wyniki środowych spotkań 3. kolejki Ligi Mistrzów:
- Athletic – Karabach 3:1
- Galatasaray – Bodo/Glimt 3:1
- Atalanta – Slavia Praga 0:0
- Bayern Monachium – Club Brugge 4:0
- Chelsea – Ajax 5:1
- Eintracht Frankfurt – Liverpool 1:5
- Real Madryt – Juventus 1:0
- Monaco – Tottenham 0:0
- Sporting – Olympique Marsylia 2:1