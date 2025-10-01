Liga Mistrzów – ile drużyn wychodzi z grupy? Zasady awansu

Liga Mistrzów w 2024 roku przeszła poważne zmiany, a obecnie toczy się drugi sezon w nowym systemie. Jakie są zasady awansu do fazy pucharowej?

fot. NTB Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów 2025/2026. Jedna grupa i walka o TOP8

W tym tygodniu rozgrywa się druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wtorek okazał się szczęśliwy dla Bayernu Monachium, Realu Madryt czy Interu Mediolan – te ekipy dopisały do dorobku drugie zwycięstwo i mogą pochwalić się kompletem punktów.

Europejskie potęgi przyzwyczaiły się już do nowego formatu Ligi Mistrzów. W 2024 roku tradycyjną fazę grupową zastąpiła faza ligowa, która składa się z kompletu 36 uczestników. Drużyny rywalizują ze sobą o awans do fazy pucharowej, a w szczególności o miejsce w pierwszej ósemce, co pozwoli uniknąć fazy 1/16 finału.

Ile drużyn awansuje do fazy pucharowej?

W sumie w fazie pucharowej tej edycji Ligi Mistrzów znajdzie się miejsce dla 24 najlepszych zespołów fazy ligowej. Miejsce w pierwszej ósemce zapewnia bezpośredni awans do 1/8 finału, zaś zespoły z miejsc 9-24 będą ubiegać się o awans do tej fazy w 1/16 finału, gdzie zmierzą się między sobą. To dodatkowy dwumecz, którego przy napiętym terminarzu każdy stara się uniknąć.

Zmiany te miały na celu usprawnić konkurencyjność rozgrywek oraz zwiększenie liczby emocjonujących spotkań już na wczesnym etapie Ligi Mistrzów. Do tej pory w fazie grupowej zdarzało się niewiele niespodzianek, a główni faworyci najczęściej bez większych problemów kwalifikowali się do fazy pucharowej.