Robert Lewandowski zanotował najdłuższą serię bez gola w historii swoich występów w Lidze Mistrzów. Napastnik Barcelony nie trafił do siatki już w siódmym meczu z rzędu.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski znów bez gola w Lidze Mistrzów

Barcelona ma za sobą już szósty mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór pokonała na Camp Nou 2:1 Eintracht Frankfurt. Wygraną drużynie Hansiego Flicka zapewnił Jules Kounde, który zdobył obie bramki. 65 minut rozegrał Robert Lewandowski, który nie może zaliczyć tego spotkania do udanych. Bramka Polaka z początku spotkania nie została uznana z powodu spalonego. Napastnik Barcelony nie otrzymał pozytywnych recenzji za swój wtorkowy występ.

Lewandowski może czuć się rozczarowany nie tylko swoim ostatnim spotkaniem. Reprezentant Polski ponownie nie zdołał poprawić swojego dorobku strzeleckiego w Lidze Mistrzów. Po raz ostatni do siatki trafił 9 kwietnia tego roku w ćwierćfinałowym meczu z Borussią Dortmund. Wówczas cieszył się z dubletu, a Barcelona wygrała u siebie 4:0.

37-letni snajper Barcelony przyzwyczaił kibiców do seryjnego strzelania goli. Tymczasem po wtorkowym starciu z Eintrachtem, licznik meczów bez zdobytej bramki w Lidze Mistrzów dobił już do siedmiu spotkań. Lewandowski nie zdołał pokonać bramkarza Interu, PSG, Newcastle, czy Chelsea. To dla Polaka najdłuższa taka seria w karierze.

🇵🇱 Robert Lewandowski po raz PIERWSZY W KARIERZE nie strzelił gola w 7 kolejnych meczach Ligi Mistrzów. 😬



✖️ vs BVB (1:3)

✖️ vs Inter (3:4)

✖️ vs Newcastle (2:1)

✖️ vs PSG (1:2)

✖️ vs Club Brugge (3:3)

✖️ vs Chelsea (0:3)

✖️ vs Eintracht (2:1) 🆕 pic.twitter.com/dupwUSQv0i — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) December 10, 2025

Mimo serii siedmiu meczów bez gola w Lidze Mistrzów, Lewandowski wciąż plasuje się na podium w historycznej klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. Polak zdobył w nich już 105 bramek. Kolejna okazja na powiększenie swojego dorobku to zaplanowany na 21 stycznia mecz ze Slavią Praga.