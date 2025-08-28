Przed nami losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026. Ceremonia odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia. O której godzinie?

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów?

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów sezonu 2025/2026 odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 18:00 w Grimaldi Forum w Monako. Ceremonia przebiegnie według tego samego schematu, co w ubiegłym roku.

W losowaniu weźmie udział 36 zespołów, które zostaną podzielone na cztery koszyki zgodnie z rankingiem współczynników UEFA. W koszyku pierwszym znajdzie się obrońca trofeum, a pozostałe drużyny zostaną przypisane na podstawie swojego dorobku punktowego w Europie. Zasady pozostają niezmienne – zespoły z tego samego kraju nie mogą na siebie trafić, a każdy klub będzie miał maksymalnie dwóch przeciwników z jednej ligi.

Proces losowania jest częściowo zautomatyzowany. Najpierw z koszyka zostanie wylosowana jedna drużyna, a następnie specjalne oprogramowanie dobierze jej ośmiu przeciwników – po dwóch z każdego koszyka. Dzięki temu każdy uczestnik zmierzy się z rywalami o różnym potencjale.

Terminarz fazy ligowej, wraz z dokładnymi datami i godzinami rozpoczęcia spotkań, UEFA opublikuje najpóźniej w sobotę, 30 sierpnia. Dopiero wtedy kibice dowiedzą się, w jakich dniach ich ulubione drużyny będą rozgrywać mecze.

Warto dodać, że dzień później – w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00 CET – odbędzie się także nowa, wspólna ceremonia losowania Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Po raz pierwszy oba te turnieje zostaną rozlosowane w ramach jednego wydarzenia, co ma nadać mu większej rangi i przyciągnąć jeszcze szerszą widownię.