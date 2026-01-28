FC Barcelona - FC Kopenhaga to spotkanie ostatniej kolejki Ligi Mistrzów. Kto okaże się lepszy w meczu zamykającym fazę ligową? Znamy oficjalne składy na starcie na Camp Nou.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Chelsea - FC Barcelona)

FC Barcelona – FC Kopenhaga: wyjściowe jedenastki

Trwa walka o awans do fazy pucharowej Champions League. Barcelona ma na koncie 13 punktów i zajmuje 9. miejsce, natomiast Kopenhaga z dorobkiem ośmiu oczek plasuje się na 26. lokacie. Blaugrana walczy o finisz w najlepszej ósemce, natomiast Duńczycy chcą zakończyć rywalizację przynajmniej dwie pozycje wyżej.

Obie drużyny mają o co walczyć w dzisiejszym spotkaniu. Hansi Flick dokonał trzech zmian w porównaniu z meczem ze Slavią Praga. Pauzującego za kartki Frenkiego de Jonga zastąpił Dani Olmo, Eric Garcia został przesunięty do linii pomocy za Pedriego, natomiast Lamine Yamal pojawił się w miejsce Roony’ego Bardghjiego. W podstawowym składzie znalazł się także Robert Lewandowski, który w stolicy Czech zdobył jedną bramkę.

FC Barcelona: Joan Garcia – Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Alejandro Balde – Eric García, Dani Olmo, Fermin Lopez – Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

FC Kopenhaga: Kotarski; Meling, Pereira, Suzuki, López; Larsson, Hatzidiakos, Clem, Achouri; Daðason, Elyounoussi