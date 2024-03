Dwa kraje dostaną aż pięć miejsc w LM. Trwa zażarta walka

IMAGO / Photo Players Images Na zdjęciu: Griezmann w meczu z Interem

Liga Mistrzów będzie mieć więcej uczestników

Dwa kraje dostaną 5 drużyn w LM

Na czele rankingu są Włosi

Zacięta walka o dodatkowe miejsce w LM

Aktualnie na czele rankingu lig znajduje się Serie A. Oznacza to, że Włosi są bardzo blisko tego, by w przyszłej edycji Ligi Mistrzów reprezentowało ich aż pięć drużyn. Dziennikarze ESPN zwracają jednak uwagę na fakt, że Włosi nie mają już swoich ekip w Champions League. W środę po rzutach karnych odpadła ostatnia drużyna – Inter Mediolan. Italia musi liczyć na to, że punkty do rankingu zdobywać będą zespoły pozostające w rywalizacji o Europa League.

Włosi mogą zostać jeszcze wyprzedzeni przez Niemców i Anglików. Niezwykle ważna okazuje się czwartkowa rywalizacja między tymi dwoma krajami. West Ham United mierzy się bowiem w Europa League z Freiburgiem, chcąc odrobić skromną stratę z pierwszego meczu (0:1). Jeśli Synowie Albionu chcą przeskoczyć Bundesligę, to konieczna byłaby wygrana Młotów w tej rywalizacji.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na zaskakująco wysoką pozycję Czech. Kluby naszych południowych sąsiadów plasują się na szóstej lokacie.

Ranking lig (stan na 14.03.2024):

1. Włochy, 16.571

2. Niemcy, 15.928

3. Anglia, 15.000

4. Francja, 14.416

5. Hiszpania, 14.187

6. Czechy, 13.000

7. Belgia, 12.400

8. Turcja, 11.000

9. Portugalia, 10.1666

10. Holandia, 10.000