Chelsea odzyskała gwiazdę przed starciem z Barceloną

Benoit Badiashile miał wrócić do gry dopiero w grudniu, jednak pojawił się na boisku już w meczu z Burnley. To duże wzmocnienie dla Chelsea tuż przed starciem z Barceloną w Lidze Mistrzów.

Chelsea z dużym wzmocnieniem przed hitem Ligi Mistrzów

Chelsea wygrała z Burnley 2:0 w ostatnim meczu przed pojedynkiem z Barceloną. Drużyna Enzo Mareski zaprezentowała się solidnie, mimo że Cole Palmer nie mógł wystąpić w tym starciu. Jednym z pozytywnych akcentów był też powrót Pedro Neto, który zdobył bramkę głową i trafił do siatki w drugim kolejnym spotkaniu.

Największym wydarzeniem meczu był jednak niespodziewany powrót Benoita Badiashile’a. Trener Maresca zapowiadał wcześniej, że obrońca będzie pauzował do grudnia z powodu urazu mięśniowego. Francuz zagrał jednak 45 minut, wracając do gry około dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Nie wiadomo jeszcze, czy Badiashile zagra przeciwko Barcelonie. Jeśli tak się stanie to bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest występ z ławki rezerwowych. W tym sezonie wystąpił zaledwie w czterech meczach, spędzając na boisku łącznie 192 minuty. Klub jednak chwali jego indywidualny plan treningowy, który miał przyspieszyć powrót do pełnej sprawności.

Były piłkarz Monaco trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku za 38 milionów euro. Lewonożny obrońca, mierzący 194 centymetry, uchodził za jeden z największych talentów francuskiej piłki i przyszłego lidera reprezentacji. Po serii kontuzji jego rozwój został jednak zahamowany. W klubie liczą, że właśnie teraz Badiashile wróci do regularnej gry i wreszcie pokaże, dlaczego był uważany za tak duży talent.

Mecz Chelsea – Barcelona rozpocznie się we wtorek, 25 listopada, o godzinie 21:00.

