Bodo dalej podbija Europę! Ćwierćfinał Ligi Mistrzów o krok [WIDEO]

FK Bodo/Glimt po kolejnym fantastycznym występie w Europie jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Norwegowie ograli Sporting aż 3-0.

fot. Ag.FotoMorAle Na zdjęciu: Piłkarze Bodo/Glimt

Sporting na kolanach. Wielki triumf Bodo/Glimt

FK Bodo/Glimt to największa sensacja tej edycji Ligi Mistrzów. Awans do fazy pucharowej i ogranie chociażby Manchesteru City czy Atletico Madryt to dopiero początek. W ramach 1/16 finału norweska ekipa niespodziewanie wyeliminowała faworyzowany Inter Mediolan, wygrywając zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. O awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przyszło natomiast jej się mierzyć ze Sportingiem.

Dla Bodo domowe spotkanie to zawsze szansa na wywalczenie sobie przewagi ze względu na korzystne warunki, czyli sztuczną murawę, do której zdecydowaną większość europejskich drużyn nie jest przyzwyczajona. W środę przekonał się o tym właśnie także Sporting, który jest jedną nogą poza Ligą Mistrzów. Norwegowie po raz kolejny zachwycili, rozbijając uznanego rywala aż 3-0.

Na przerwę piłkarze Bodo schodzili z dwubramkowym prowadzeniem. Wynik spotkania otworzył w 32. minucie Sondre Fet, wykorzystując rzut karny. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy prowadzenie podwyższył Ole Blomberg. Po zmianie stron gola na 3-0 zdobył natomiast Kasper Hogh, czyli gwiazda ofensywy Bodo.

FK Bodø/Glimt kontynuuje swój niezwykły marsz! 💪 Co to jest za drużyna! 😱 Ekipa z Norwegii prowadzi ze Sportingiem 3:0! 🔥🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/UIsz1H71Nz pic.twitter.com/kGBtCsEuG4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 11, 2026

Sporting był tego dnia kompletnie bezradny. Goście stworzyli sobie niewiele okazji i dali się zdominować. Zwycięstwo aż 3-0 sprawia, że jeszcze przed rewanżem FK Bodo/Glimt jest o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.