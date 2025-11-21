Bayern zaskoczony. Traci gwiazdę na dłużej, niż zakładał!

20:54, 21. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Christian Falk

Bayern Monachium jest zaskoczony decyzją europejskiej federacji. UEFA ukarała Luisa Diaza za faul w meczu z Paris Saint-Germain. Pauza Kolumbijczyka będzie dłuższa niż przypuszczano.

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium
dpa picture alliance archive/ Alamy Na zdjęciu: Paris Saint-Germain - Bayern Monachium

Bayern zamierza „walczyć” z UEFA

Dwa gole i… czerwona kartka – Luis Diaz kapitalnie rozpoczął rywalizację na Parc des Princes i przedwcześnie ją zakończył. Reprezentant Kolumbii w doliczonym czasie pierwszej połowy meczu z Paris Saint-Germain brutalnie faulował Achrafa Hakimiego i został usunięty boiska. Bayern Monachium musiał radzić sobie w dziesiątkę, ale wywiózł trzy punkty ze stolicy Francji.

Bawarczycy spodziewali się, że 28-latek będzie pauzował tylko w jednym spotkaniu. UEFA postanowiła rozczarować mistrzów Niemiec i ukarać napastnika trzymeczowym zawieszeniem. Te informacje potwierdza Christian Falk.

To oznacza, że Die Roten będą musieli radzić sobie bez gwiazdy w starciach z Arsenalem, Sportingiem i Royale Union Saint-Gilloise. Bayern nie zamierza pogodzić się z werdyktem europejskiej federacji i, jak ujawnia Falk, zażądał pisemnego uzasadnienia wyroku w celu odwołania się od decyzji.

