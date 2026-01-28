Barcelona fatalnie zaczęła, ale wszystko zmieniło się w drugiej połowie. Z kolejnego gola w Lidze Mistrzów cieszy się Robert Lewandowski.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - FC Kopenhaga)

Barcelona fatalnie zaczęła. Druga połowa zupełnie inna

Barcelona walczyła o czołową ósemką, natomiast Kopenhaga o finisz wśród najlepszych 24 zespołów. To sugerowało ogromne emocje na Camp Nou. Jednak nikt nie spodziewał się, że to goście jako pierwsi trafią do siatki. Już w 4. minucie Viktor Dadason skorzystał z dogrania Mohameda Elyounoussiego i zamknął znakomity kontratak ekipy ze stolicy Danii.

Blaugrana nie zdołała odpowiedzieć przed zmianą stron, ale tuż po wznowieniu gry dopięła swego. W 48. minucie po szybkiej akcji Lamine Yamal wystawił futbolówkę Robertowi Lewandowskiemu, a ten strzałem z bliskiej odległości pokonał Dominika Kotarskiego.

𝐑𝐎𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐈𝐈𝐈! 🇵🇱 ⚽ Polak trafia na 1:1 po CUDOWNEJ akcji Barcelony! 😍



📺 Multiligę Mistrzów oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/yfN7qypQlB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2026

Duma Katalonii przejęła inicjatywę, co potwierdziła w 60. minucie. Fermin Lopez podał do Yamala, a ten uderzył z 15. metra. Piłka odbiła się od Eliasa Achouriego i przelobowała Kotarskiego. Dziewięć minut później Raphinha wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na Lewandowskim i Barcelona prowadziła już 3:1.

W 85. minucie Marcus Rahsford przymierzył bezpośrednio z rzutu wolnego, a Kotarski nie poradził sobie ze strzałem przy słupku. Cztery minuty później ogromny błąd popełnił Joan Garcia, ale uratował go system VAR. Ostatecznie podopieczni Hansiego Flicka rozbili Kopenhagę 4:1 i wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Barcelona – Kopenhaga 4:1 (0:1)

Lewandowski 48′, Yamal 60′, Raphinha 69′, 85′ – Dadason 4′