“Wstrząśnienie mózgu i złamanie łokcia”. Tak media w Holandii tłumaczą zatrzymanie piłkarzy

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: AZ - Legia

Legia Warszawa mierzyła się z AZ Alkmaar w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Po spotkaniu na AFAS Stadium doszło do wydarzeń, które trudno określić inaczej niż skandaliczne

Jak do tej sprawy odnoszą się holenderskie media? Winni zamieszania mają być dwaj piłkarze gości

AZ – Legia: co wydarzyło się po meczu? Tak sprawę widzą lokalne media

Dariusz Mioduski bezwzględnie traktowany przez ochronę AFAS Stadium i holenderską policję, Josue i Radovan Pankov zakuci w kajdanki i oddzieleni od reszty drużyny – takie obrazki obejrzeliśmy po meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa. Na skandaliczne wydarzenia reakcję zapowiedział już premier Mateusz Morawiecki.

A jak tę sytuację opisują holenderskie media? Tak o całej sprawie pisze portal Voetbalzone:

– Według plotek, duet (Josue i Pankov) próbował wejść do autobusu po meczu na AFAS Stadion, ale ochrona nie przepuściła obrońców. Po próbie sforsowania drzwi doszło do bójki, w wyniku której jeden z ochroniarzy doznał wstrząśnienia mózgu i złamania łokcia. Został on podobno przewieziony do szpitala, po czym zawodnicy zostali zatrzymani.

Natomiast Tomasz Dębek, dziennikarz Faktu, pisze o “agresywnej ochronie” i “ataku stewarda na Pankova”:

– Doszło do szarpaniny, w której agresywną stroną byli ochroniarze. Jeden z nich rzucił się na Radovana Pankova, który po momencie zwarcia odepchnął stewarda, a ten upadł na podłogę i uderzył głową w ścianę. Później w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby ochroniarz doznał wstrząśnienia mózgu i złamania ręki w łokciu. Jak na tak poważne obrażenia, bardzo szybko jednak wstał i znów próbował rzucić się Serbowi do gardła.

Trudno w pełni uwierzyć w scenariusz przedstawiany przez Holendrów, jednak na oficjalną wersję wydarzeń zapewne poczekamy jeszcze kilka godzin.