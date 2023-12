Pojedynek Legia Warszawa - AZ Alkmaar zakończył się po myśli gospodarzy, którzy wygrali 2:0 i awansowali do dalszej fazy zmagań w LKE. Co po meczu przy Łazienkowskiej powiedział Pascal Jansen, szkoleniowiec ekipy z Holandii?

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Pascal Jansen

Legia pokonała AZ i zakończyła rywalizację w fazie grupowej na 2. miejscu

Holendrzy do awansu potrzebowali zwycięstwa – tym samym odpadli z walki w Europie

Po ostatnim gwizdku mecz skomentował Pascal Jansen, opiekun gości

Legia – AZ. Jansen: żałuję, że nie zwiedziłem Warszawy

Legia Warszawa musiała przynajmniej zremisować z AZ Alkmaar, by zapewnić sobie awans z grupy. Natomiast goście potrzebowali wygranej – tylko ten wynik pozwalał im wyprzedzić Wojskowych w tabeli grupy E. Starcie zakończyło się po myśli ekipy ze stolicy Polski. Jak ostatni pojedynek w tej fazie zmagań ocenił Pascal Jansen, trener Holendrów?

– To było trudne spotkanie. Wiedzieliśmy, że musimy je wygrać. Przez cały mecz walczyliśmy. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku, jednak po czerwonej kartce było już wyjątkowo trudno dotrzymać roku rywalom. Popełniliśmy zbyt dużo błędów, przegraliśmy i żegnamy się z Ligą Konferencji. Legia grała efektywnie i potrafiła wykorzystać wykreowane przez siebie szanse. Z kolei my w drugiej połowie zachowywaliśmy się zbyt nerwowo.

– Legia przyjęła nas bardzo dobrze. Nie mogę powiedzieć nic złego na ten temat. Musieliśmy przestrzegać dodatkowych procedur, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Przez to widziałem tylko hotel i żałuję że nie mogłem zwiedzić Warszawy. Te ograniczenia narzucił klub, co było spowodowane wydarzeniami z Alkmaar i Birmingham.

– Jeżeli miałbym wybrać jednego zawodnika, którego wziąłbym do AZ, byłby to Josue – dodał opiekun gości.