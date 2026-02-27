Liga Konferencji: o tyle spadły szanse na polski zespół w półfinale

Lech Poznań i Raków Częstochowa poznali rywali w 1/8 finału Ligi Konferencji. Po losowaniu wyliczenia użytkownika AbsurdDB w serwisie X wskazują, że szanse na polski klub w półfinale spadły z 30 do 19 procent.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Liga Konferencji: Trudniejsza droga Lecha i Rakowa po losowaniu

Lech Poznań oraz Raków Częstochowa trafili na wymagających rywali w fazie pucharowej. Z wyliczeń wynika, że przed losowaniem istniało 30 procent szans na obecność polskiego klubu w półfinale. Po ułożeniu drabinki prawdopodobieństwo spadło do okolic 20 procent. W tym 15 procent przypada na Lecha, a 5 procent na Raków.

Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 marca, natomiast rewanż zaplanowano na 19 marca w Częstochowie. To oznacza, że Medaliki będą miały wsparcie własnej publiczności w decydującym starciu. W przypadku awansu w ćwierćfinale mogą trafić na Crystal Palace lub AEK Larnaka.

Lech Poznań w 1/8 finału zagra z Szachtarem Donieck. Pierwszy mecz odbędzie się 12 marca przy Bułgarskiej, a rewanż 19 marca na wyjeździe. Kolejorz będzie musiał walczyć o awans poza własnym stadionem, ale przynajmniej na papierze ma znacznie słabszego rywala. Jeśli poznański zespół przejdzie dalej, w ćwierćfinale czeka na niego wygrany z pary AZ Alkmaar – Sparta Praga.

Symulacje pokazują również, że szansa na dwa polskie kluby w półfinale wynosi zaledwie 0,7 procent. Przed losowaniem mogło to być około 7 procent. Drabinka nie okazała się więc łaskawa. Teraz wszystko rozstrzygnie się na boisku w marcowych meczach.

Zobacz również: Włoscy dziennikarze nazwali go cudownym dzieckiem polskiego futbolu