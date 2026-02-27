Jagiellonia zarobiła duże pieniądze. Tyle dostała za grę w Lidze Konferencji

07:29, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport.pl

Jagiellonia Białystok zakończyła swój udział w europejskich pucharach na rundzie play-off. W dwumeczu z Fiorentiną klub z Serie A okazał się nieznacznie lepszy. Duma Podlasia za grę w Lidze Konferencji według Sport.pl zarobiła 5,654 mln euro.

Jagiellonia Białystok
Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

5,654 mln euro – tyle zarobiła Jagiellonia w Lidze Konferencji

Jagiellonia Białystok, choć odpadła w rundzie play-off europejskich pucharów, to absolutnie nie ma powodów do wstydu. Po pierwszym nieudanym meczu z Fiorentiną przed własną publicznością (0:3), w rewanżu pokazali wielką klasę. W regulaminowym czasie gry doprowadzili do wyrównania wyniku dwumeczu (3:0). Niestety w dogrywce lepsza okazała się Viola, zdobywając dwie bramki.

Przygoda z pucharami dla białostockiego klubu dobiegła końca. Odpadnięcie z rozgrywek to czas na podsumowania. Kibiców z pewnością interesuje czynnik finansowy, czyli to, ile Jagiellonia zarobiła w Lidze Konferencji. Dokładne wyliczenia przedstawił serwis Sport.pl.

Duma Podlasia za sam awans do fazy ligowej otrzymała 3,17 mln euro. Zwycięstwa i remisy, czyli ogólne wyniki w pierwszym etapie turnieju to kolejne 1,199 mln euro. 560 tysięcy euro w postaci bonusu wpadło za miejsce zajęte w tabeli fazy ligowej, a dodatkowe 200 tysięcy za awans do rundy play-off. Za trzy rundy eliminacji zgarnęli 560 tysięcy. Łączna kwota za grę w Lidze Konferencji wyniosła 5,654 mln euro.

Do końca sezonu pozostała im już tylko walka w Ekstraklasie. Z Pucharu Polski odpadli w 1/8 finału z GKS-em Katowice. Na ten moment zajmują 1. miejsce w lidze z przewagą dwóch punktów nad resztą stawki.

