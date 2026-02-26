Fiorentina – Jagiellonia: znamy oficjalne składy! Jaga będzie próbowała odrobić straty

17:42, 26. lutego 2026 20:19, 26. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Jagiellonia Białystok / AFC Fiorentina

Jagiellonia Białystok zmierzy się z ACF Fiorentiną w rewanżowym starciu play-offów Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się o 18:45, a my właśnie poznaliśmy oficjalne składy.

Afimico Pululu
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia przed ciężkim zadaniem. Znamy składy

Jagiellonia Białystok fazę zasadniczą Ligi Konferencji zakończyła na 17. miejscu, co dało awans do play-offów, gdzie czekała na nich ACF Fiorentina. Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane w zeszłym tygodniu, zakończyło się porażką 0:3. Adrian Siemieniec nie zamierza jednak składać broni i wierzy w odwrócenie losów rywalizacji, choć wie, że nie będzie to proste.

Rewanżowe starcie zostanie rozegrane dzisiaj (26 lutego) o 18:45 na Stadio Artemio Franchi. Tak prezentują się składy obu drużyn na ten mecz.

Fiorentina – Jagiellonia: oficjalne składy

Fiorentina: Lezzerini, Gosens, Pongracić, Comuzzo, Fortini, Ndour, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli, Dodo.

Jagiellonia: Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik, Pozo, Romanczuk, Mazurek, Jóźwiak, Pululu, Imaz.

Zobacz także: TOP10 zimowych transferów w Ekstraklasie. Widzew królem polowania

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź