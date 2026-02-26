Fiorentina – Jagiellonia: znamy oficjalne składy! Jaga będzie próbowała odrobić straty

Jagiellonia Białystok zmierzy się z ACF Fiorentiną w rewanżowym starciu play-offów Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się o 18:45, a my właśnie poznaliśmy oficjalne składy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia przed ciężkim zadaniem. Znamy składy

Jagiellonia Białystok fazę zasadniczą Ligi Konferencji zakończyła na 17. miejscu, co dało awans do play-offów, gdzie czekała na nich ACF Fiorentina. Pierwsze spotkanie, które zostało rozegrane w zeszłym tygodniu, zakończyło się porażką 0:3. Adrian Siemieniec nie zamierza jednak składać broni i wierzy w odwrócenie losów rywalizacji, choć wie, że nie będzie to proste.

Rewanżowe starcie zostanie rozegrane dzisiaj (26 lutego) o 18:45 na Stadio Artemio Franchi. Tak prezentują się składy obu drużyn na ten mecz.

Fiorentina – Jagiellonia: oficjalne składy

Fiorentina: Lezzerini, Gosens, Pongracić, Comuzzo, Fortini, Ndour, Mandragora, Fabbian, Fazzini, Piccoli, Dodo.

Jagiellonia: Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik, Pozo, Romanczuk, Mazurek, Jóźwiak, Pululu, Imaz.

Zobacz także: TOP10 zimowych transferów w Ekstraklasie. Widzew królem polowania