FC Barcelona przygotowuje się do rywalizacji z Manchesterem United. Xavi Hernandez żałuje, że ten dwumecz nie jest rozgrywany na poziomie Ligi Mistrzów. W czwartek dojdzie do pierwszej odsłony hitowego starcia.

FC Barcelona gra z Manchesterem United w Lidze Europy

Xavi Hernandez przekonuje, że jego zespół zasługuje na walkę w Lidze Mistrzów

Obie drużyny znajdują się obecnie w świetnej dyspozycji

“To dla nas wielki dwumecz”

FC Barcelona i Manchester United to bez wątpienia w chwili obecnej najlepsze drużyny, jeśli weźmiemy pod uwagę czołowe europejskie ligi. Dyspozycja obu ekip po mistrzostwach świata jest bardzo wysoka, co dobrze obrazuje sytuacja w tabelach ligowych rozgrywek. “Duma Katalonii” uciekła Realowi Madryt, zaś “Czerwone Diabły” znacząco zbliżyły się do Manchesteru City i Arsenalu.

Blaugrana zakończyła swoją przygodę z Ligą Mistrzów już w fazie grupowej i została zdegradowana do Ligi Europy. W 1/16 finału zmierzy się właśnie z klubem z Old Trafford. Ten dwumecz traktowany jest jako prawdziwy hit wiosennych rozgrywek w Europie. Xavi Hernandez żałuje, że nie jest on rozgrywany na poziomie Ligi Mistrzów.

– Spodziewam się bardzo intensywnego spotkania, w mocnym rytmie. To drużyna z Premier League, gdzie zwykle prezentuje się wysoki poziom fizyczny. Chcemy udowodnić, że mamy odpowiedni poziom, żeby rywalizować w Europie na tle zespołu z najwyższego szczebla europejskiego, mimo że to Liga Europy. To dla nas wielki dwumecz.

– Nie byliśmy na odpowiednim poziomie w Lidze Mistrzów i dlatego gramy w tych rozgrywkach, nie można myśleć o niczym innym. Musimy myśleć o wygraniu tych rozgrywek, o rywalizacji. Podchodzimy do meczu w dobrej formie, ale musimy to kontynuować i udowadniać w każdym spotkaniu. Powinniśmy grać w Champions League, ze względu na historię, którą mamy. Ale nie zdaliśmy egzaminu, rzeczywistość jest jaka jest. Jesteśmy w Lidze Europy, która jest pięknymi rozgrywkami, grają tu świetne drużyny i naszym celem jest awans do kolejnej rundy – mówi szkoleniowiec FC Barcelony.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na Camp Nou, zaś rewanż będzie miał miejsce na Old Trafford. Stawką jest awans do 1/8 finału Ligi Europy.

