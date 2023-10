Szwarga obawia się o stan zdrowia Arsenicia. “Spodziewamy się najgorszego”

fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków Częstochowa najprawdopodobniej znów na dłużej stracił Zorana Arsenicia

Chorwacki defensor po brutalnym faulu rywala nie był w stanie kontynuować gry

Dawid Szwarga spodziewa się najgorszych informacji

Ogromny pech Arsenicia

Zoran Arsenić w weekend wrócił na boisko po urazie, a w czwartek rozpoczął mecz ze Sportingiem w wyjściowej jedenastce. Kapitan Rakowa Częstochowa musiał jednak bardzo szybko opuścić murawę. W ósmej minucie na kostkę brutalnie nadepnął mu Viktor Gyokeres, w efekcie czego otrzymał czerwoną kartkę. Sam chorwacki defensor nie był z kolei w stanie kontynuować gry.

Na pomeczowej konferencji trener Dawid Szwarga wypowiedział się o stanie zdrowia swojego podopiecznego. Przyznał, że spodziewa się najgorszego, czyli kolejnej dłuższej absencji. Wytłumaczył przy okazji, że rozgrzewka Jeana Carlosa przed wejściem na murawę była długa z uwagi na jego wcześniejsze problemy zdrowotne.

– Najbardziej jestem wkurzony kontuzją Zorana Arsenica. To kapitan, bardzo ważny zawodnik drużyny. Współczuję mu szczerze. Wiem, jak istotny jest dla niego futbol, reprezentowanie klubu z opaską kapitańską. A to trzeci jego uraz w krótkim czasie. To zwyczajnie frustruje. Badania to potwierdzą, ale spodziewamy się najgorszego, czyli złamania – mówi trener Rakowa.

Zobacz również: LE: Piasecki zamknął wszystkim usta, emocjonujący mecz Rakowa ze Sportingiem [WIDEO]