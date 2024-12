SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska pozna dziś rywali w walce o finały mistrzostw świata 2026. Zasady były zmieniane kilka razy, ale dziś po po południu wszystko będzie już jasne

Zurych przygotowuje się do świąt, miasto nie żyje tylko piłką, ale elementy futbolowe też są widoczne gołym okiem

Muzeum FIFA to miejsce, które każdy kibic futbolu musi odwiedzić. Nie brakuje tu polskich akcentów, a królują Boniek i Lewandowski

Nawet w szafkach są polskie akcenty

Reprezentacja Polski pozna dziś rywali w walce o finały mistrzostw świata 2026, choć FIFA uznała, że akurat to losowanie nie musi się odbywać z wielką pompą. Do Zurychu zjechały wprawdzie wielkie nazwiska świata piłki, choć nie jest też tak, że to wydarzenie zdominowało przedświąteczne życie miasta.

Niemniej jednak… Ten kto szuka piłkarskich akcentów, na pewno je znajdzie. Wysłannik Goal.pl przekonał się choćby o tym w muzeum FIFA, miejscu, które powinien odwiedzić każdy fan futbolu. Bez względu na dzień tygodnia, czy godzinę, czuć tam, że wielka piłka jest w Zurychu cały czas obecna.



We wspomnianym muzeum nie brakuje polskich akcentów, które można napotkać, zostawiając już odzież przed rozpoczęciem zwiedzania. Każdy może sobie wybrać szafkę z nazwiskiem byłego znanego piłkarza. Jeśli chodzi o Polskę, to do wyboru są na przykład Boniek, Lubański, Lato czy… Wilimowski.

O Lewandowskim też pamiętali

Muzeum FIFA to jednak nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość, a najlepiej się o tym można przekonać, wędrując na pierwsze piętro. Jest tam specjalna gablota poświęcona wyczynom Roberta Lewandowskiego. Wprawdzie kapitan kadry nigdy nie zdobył Złotej Piłki, ale dwa razy triumfował w konkursie FIFA The Best, co w Zurychu skrzętnie odnotowano. W specjalnym miejscu jest tu gablota, z przypomnieniem tego co Lewandowski dokonał i gdzie grał.



Wspomniany Boniek też w muzeum FIFA ma swoje miejsce, a dokładniej kilka miejsc. Nie chodzi zresztą tylko o szafkę, ale i uwiecznione tu najważniejsze momenty finałów mistrzostw świata. W jego przypadku na plan pierwszy wybijają się oczywiście mistrzostwa w 1982 roku. W Zurychu jest specjalna koszulka, w której Zibi wystąpił w pierwszym meczu z Włochami na tym mundialu. W tym decydującym, niestety, jak pamiętamy, nie zagrał ze względu na żółte kartki.

Historia jest ważna, ale co teraz?

Ktoś powie, że muzeum to tylko historia i pewnie ma rację, bo najważniejsza jest teraźniejszość. A wracając do niej… O 12:00 zacznie się impreza, na którą czekają wszyscy kibice futbolu. I choć zasady losowania były zmieniane kilka razy, to nie zmienia się jedno. Każdy piłkarz marzy o trofeum, które znajduje się w siedzibie FIFA. Złota Nike jest w specjalnej gablocie, a każdy mistrz świata jest zapraszany, aby wbić drugą pinezkę. O co chodzi? O to, że w muzeum znajdują się nazwiska wszystkich piłkarzy, którzy sięgnęli po puchar. A ten kto je odwiedzi, dostaje właśnie drugą pinezkę za odwiedzenie tego niezwykłego miejsca. Marzenie polskiego piłkarza? Pewnie nie do zrealizowania, ale marzyć nie może zabronić nikt.